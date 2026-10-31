Alla vigilia della sfida contro il Torino, Giorgio Cittadini ha raccontato il momento del Frosinone, reduce dal 5-1 inflitto al Lecce, e il clima che si respira all'interno dello spogliatoio. Il difensore ha parlato della propria esuberanza, spiegando di essere al lavoro per imparare a gestirla: "Sicuramente sono un calciatore esuberante per caratteristiche e negli ultimi anni sto cercando di livellarla perché a volte mi può dare tanto, a volte mi può togliere". Poi ha sottolineato il legame con l'ambiente ciociaro: "Frosinone è assestamento, è il mio stile di gioco quello che mi viene chiesto. Si può sempre migliorare". Una realtà nella quale si sente particolarmente coinvolto, tanto da aggiungere: "Sappiamo cosa rappresentiamo e conosciamo la nostra identità. Io sono poco social, sono molto concentrato sul gruppo e vivere il presente. Si sta bene e si respira un'aria bellissima, andiamo al campo con voglia di viverci e migliorare. Frosinone è una realtà vera".

Cittadini ha poi rivolto l'attenzione al prossimo avversario, spendendo parole importanti per il Toro e facendo riferimento anche alla recente sconfitta granata contro il Como: "Per me non meritavano la sconfitta col Como, è un'ottima squadra e hanno valori importanti". Il difensore si aspetta quindi una partita complicata, contro una formazione che arriverà allo Stirpe con grande voglia di riscatto: "Troveremo una squadra che vorrà provare a fare risultato". Un riconoscimento per il valore della squadra di Abate, ma anche un avvertimento: il Frosinone sa di dover affrontare un avversario di qualità e non si aspetta certo una gara semplice.