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Chi schierare e chi evitare al Fantacalcio

Finisce la streak ma non il morale: il Torino perde contro il Como ma non si abbatte e si ancora alle proprie prestazioni con entusiasmo. Lo fa anche il Frosinone, sorpresa ormai non più sorpresa di questo inizio di campionato: gli uomini di Alvini sono una squadra temibile per tutti. Come la scorsa giornata, e come sarà per tutto il campionato, noi di Toro News vi diamo consigli su chi schierare al Fantacalcio. Nella gara che vedrà sfidarsi Frosinone e Torino a partire dalle 15:00 di domenica 1° novembre, scopriamo chi sono i giocatori da schierare assolutamente e quelli da evitare tra le fila dei granata grazie ai consigli di Antonio Giordano, giornalista e pagellista di Fantacalcio.it.

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