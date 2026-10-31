Quali sono i valori in campo nel derby della Mole? Torino e Juventus si preparano a incrociarsi per la prima volta in stagione (gara domani, domenica 1° novembre, ore 11:00 al Robaldo), un primo faccia a faccia che servirà ad entrambe per misurare le ambizioni dopo un inizio di campionato altalenante, che ha frenato tanto l'una quanto l'altra in termini di classifica. La stracittadina dà sempre una spinta in più, e il Toro lo sa bene visto che l'anno scorso la rincorsa verso la salvezza era partita proprio dal derby a Vinovo dove si era visto per la prima volta l'embrione di quella squadra granata che da quel momento in poi avrebbe sfoderato un ritmo da scudetto per risollevarsi.

Numeri a confronto: Toro macchina da gol, la Juventus concede poco

Numeri a confronto: chi si è distinto finora e chi può distinguersi

Andiamo ai numeri e all'andamento delle due squadre.. Così la formazione bianconera si è pericolosamente avvicinata alll'ultimo posto in graduatoria, arrivando anche a toccarlo.che hanno permesso ai bianconeri di risalire fino al quindicesimo posto e di trovare per la prima volta continuità. A nove punti la Vecchia Signora ha agganciato il Torino, reduce anch'esso da un inizio di stagione ondeggiante, con tanti sprechi.. Diversi equilibri, ma alla fine in termini di punti il bottino è uguale. Ciò che l'avvio di campionato ancora racconta riguarda il rendimento dei reparti.: solo Inter, Bologna e Parma (tre delle prime quattro in classifica), hanno segnato più reti finora (21 le prime due, 18 l'ultima),. La Juventus è decisamente meno prolifica invece, come dimostrano i 10 gol all'attivo in 8 giornate. Per contro. Non è una sorpresa, viste le. Nel mentre, numeri in linea con quelli delle prime della classe. I punti di forza, insomma, sono opposti tra le due rivali.In ogni squadra, con il passare dei mesi, si cementano gli equilibri anche in termini di gerarchie. Lato bianconero, gli uomini di maggior fiducia fino a questo momento sono stati due,, primi per distacco in rosa in termini di minutaggio e pilastri de reparto arretrato bianconero. In granata i due più impiegati appartengono allo stesso reparto, ma sonoa sinistra.. L'esterno classe 2007 ha cambiato passo a metà stagione scorsa e da allora è diventato un asset per Baldini. In questo inizio di campionato ha aggiunto un altro tassello al suo bagaglio: il gol., una in ognuna delle ultime sette partite di campionato, una più bella dell'altra anche. Con un gol nel derby eguaglierebbe a inizio novembre la miglior stagione realizzativa in granata in Under 18 nel campionato 2024-2025. Non ne ha mai segnato uno alla Vecchia Signora fino a questo momento, la fame sicuramente non mancherà.