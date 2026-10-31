"Ho fatto investimenti e tenuto chi era richiesto": parla Urbano Cairo (VIDEO)

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Alla scoperta del Frosinone

Se vi aspettate un Frosinone-Torino come tutti gli altri, allora non avete seguito queste prime nove giornate. Perché di fronte alla giovane e identitaria squadra granata di Abate, si pone una formazione ciociara di un livello mai visto prima, in grado di mostrare un gioco molto offensivo con interpreti di grande qualità. Domenica 1° novembre va in scena Frosinone-Torino. A partire dalle 15:00 al via la gara tra Frosinone e Torino allo stadio Benito Stirpe. Come arrivano i ciociari alla decima giornata di Serie A? Scopriamo la situazione del Frosinone, punti di forza e di debolezza grazie al collega che segue sempre da vicino la squadra gialloblù. Si tratta di Stefano Pantano, giornalista che segue il Frosinone per Tu Sport e Alé Frosinone, che noi ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni e per averci presentato il prossimo avversario del Toro.

Buongiorno Stefano, come arriva il Frosinone a questa partita? “Arriva con il morale a mille, la vittoria contro il Lecce è stata quasi esagerata: una prestazione importante. La squadra ciociara continua a stupire e non vuole smettere di farlo. Con la stessa idea: Alvini ha detto che con 17 punti non ci si salva. Ha creato un gruppo unito e forte. Birligea ha detto che Alvini li maltratta, corrono troppo. Però poi in partita volano. In questo sono fondamentali gli esterni offensivi: Ghedjemis e Kvernadze riescono a incidere in maniera incredibile”.

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