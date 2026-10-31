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Massimo Loviso a Toro News

Una stagione a Torino, nella quale si è innamorato dei colori granata. Una all'AlbinoLeffe, dove ha conosciuto i metodi di lavoro di Massimiliano Alvini. Oggi allenatore della formazione Primavera della Sambenedettese, Massimo Loviso ha raccontato in esclusiva ai microfoni di Toro News i ricordi del suo passato in granata, del lavoro con l'attuale tecnico del Frosinone e ha espresso il suo parere sul Toro di Abate: “È una persona che crea questi rapporti perché ci crede, perché crede nei rapporti umani. Io sono di quella scuola lì..."

Massimo, come sta vedendo questo Torino di Abate? “Ha creato qualcosa di importante. Il mister ha creato un'identità, ha creato un tutt'uno. Sta lavorando tanto anche sotto l'aspetto di far tornare la gente allo stadio, che è qualcosa che a Torino si deve sentire: questo senso di appartenenza, questo senso di grande tifo. Un po' in questi anni è venuto a mancare e lui sta facendo da collante. È un viscerale, come Alvini. Sono quegli allenatori, quelle persone, che creano un ambiente intorno a sé, intorno alla squadra, veramente bello, con lo spirito Toro. E si vede. Se poi ci vogliamo solo soffermare sul risultato dell’altra sera, quello non è veritiero. Non è veritiero per la partita che è stata fatta. Però c'è da dire che dall'altra parte c'era un Como che ha grandi qualità, grandi individualità. Quando accelera è veramente incredibile. Però ha dimostrato per 80 minuti che quello che sta creando il mister insieme alla sua squadra, al suo staff è qualcosa di bello. Si vede, si sente: c'è un'energia bella”.

Parlando di Abate, la prima cosa che sottolineano molti è proprio questa: l’aspetto dello spirito, del gruppo. Quanto conta? “Lui crea rapporti, crea connessioni. È quello che sta facendo, che ha fatto anche quando era in cadetteria. Lo vedo come una persona leale, una persona che crea questi rapporti perché ci crede, perché crede nei rapporti umani. Io sono di quella scuola lì. Anch'io credo in questo. Penso che prima ci sia sempre l'uomo. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha un carattere, ha una personalità”.

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