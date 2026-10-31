L'edizione odierna de La Stampa si apre con l'avvicinamento del Toro alla trasferta di Frosinone, campo in cui i granata giocheranno domani alle 15. Lontano da casa la squadra di Abate ha ottenuto 7 punti in quattro gare, dopo la sconfitta di Sassuolo sono infatti arrivati un pareggio e due vittorie. "Così 7 punti nelle prime 4 tappe sono il secondo miglior risultato degli ultimi 35 anni, dopo gli 8 gradini saliti da quella squadra, di Emiliano Mondonico, che poi è arrivata all'ultimo atto della Coppa Uefa". Intanto Abate ha eguagliato l'avvio lontano dall'Olimpico delle stagioni con al comando Vanoli e Mihajlovic. Le prestazioni delle due squadre, però, da quel momento iniziarono a calare. "Adesso Abate - scrive La Stampa - ha la possibilità di essere il migliore di tutti e inoltrarsi ancora più in profondità della storia granata. Può arrivare al Toro di Radice che nel 1984 si è piazzato secondo: dopo 5 prove esterne aveva raggranellato 10 punti (contando la vittoria 3 e non 2 come allora)".

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