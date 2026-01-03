Fiorentina, Solomon spacca la città: “Non sei benvenuto a Firenze”

La Fiorentina sigla il primo colpo di mercato con l'arrivo di Manor Solomon. Classe 1999 in prestito dal Tottenham e di ruolo esterno offensivo, il suo arrivo ha suscitato non poche polemiche da parte dei tifosi toscani. Israeliano, nato a Kfar Saba, il giocatore non ha mai nascosto la sua simpatia per il governo di Benjamin Netanyahu e per la guerra condotta nei confronti della Palestina.

Un caso diventato politico. Jacopo Madau di Sinistra Italiana e assessore alla cultura di Sesto Fiorentino, ha scritto sui social: "Non sei il benvenuto a Firenze". Non è stato l'unico intervento, c'è chi ha anche difeso il ventiseienne. Come Francesco Casini, consigliere di Italia Viva-Casa Riformista che ha etichettato quelle affermazioni come "inaccettabili" perché "se si accetta l’idea che una persona venga esclusa per la propria nazionalità, allora si apre la strada alla discriminazione". Insomma, a Firenze l'aria non è buona sotto ogni punto di vista. Il giocatore pochi mesi fa era nella città toscana per il suo matrimonio. Anni fa invece era stato trattato in ottica Torino, come possibile sostituto di Brekalo.