Pareggio nell'anticipo del sabato. Il Genoa ottiene il primo punto in classifica contro il Frosinone e scampa alla quarta sconfitta consecutiva. Nel primo tempo il Genoa soffre il Frosinone che passa in vantaggio al 14' con Kvernadze. Il Genoa ha la possibilità di pareggiare sul finire di primo tempo, quando il tocco di mani di Cittadini causa il primo rigore in questa Serie A. Il direttore di gara Rapuano ricorre al monitor del Var (anche in questo caso la prima volta in Serie A) e decreta il rigore. Colombo va dal dischetto ma calcia clamorosamente a lato. Si resta sull'1-0 per i ciociari. Il pareggio è solo rimandato perché la zampata di Vasquez al 50' da calcio d'angolo pareggia i conti. Il Genoa spreca il possibile gol vittoria e l'espulsione di Vasquez fa soffrire i liguri nel finale. L'assedio del Frosinone non va a buon fine: termina 1-1.

Venezia ultimo in solitaria

Cambia la classifica dopo l'anticipo delle 15 tra Genoa e Frosinone. I rossoblù ottengono il primo punto in classifica e scavalca il Venezia, ancora fermo a 0, raggiungendo momentaneamente Monza, Parma e Bologna. Il Frosinone invece, ottiene un punto ostico e sale a 7 punti in quattro giornate. I ciociari sono settimi in classifica.