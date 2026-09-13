Il tecnico ha parlato della sconfitta a Lecce per 3 a 2 del suo Monza
Torino-Roma è alle porte, che partita via aspettate? (VIDEO)
Ivan Juric non ci sta dopo la pesante sconfitta del suo Monza a Lecce. L'analisi è chiara: "Difensivamente non abbiamo concesso niente, il Lecce non ha mai tirato in porta. Abbiamo concesso tre gol con leggerezza, ma il calcio è così. La squadra gioca bene a calcio ma se non diventa più cattiva non si va lontano. Stiamo pagando errori individuali. Abbiamo creato tanto, lavoreremo su determinate situazioni". Due assist del suo ex giocatore all'Hellas e al Torino, Ivan Ilic, l'hanno punito in uno scontro che sulla carta poteva già essere considerato salvezza.
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