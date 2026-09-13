Ivan Juric non ci sta dopo la pesante sconfitta del suo Monza a Lecce. L'analisi è chiara: "Difensivamente non abbiamo concesso niente, il Lecce non ha mai tirato in porta. Abbiamo concesso tre gol con leggerezza, ma il calcio è così. La squadra gioca bene a calcio ma se non diventa più cattiva non si va lontano. Stiamo pagando errori individuali. Abbiamo creato tanto, lavoreremo su determinate situazioni". Due assist del suo ex giocatore all'Hellas e al Torino, Ivan Ilic, l'hanno punito in uno scontro che sulla carta poteva già essere considerato salvezza.