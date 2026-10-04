404 milioni di euro è il valore della formazione più preziosa che si possa costruire con soli Under 21 del nostro campionato. In Serie A i giovani di talento stanno aumentando e, anche se pochi di nazionalità italiana, ci sono alcuni gioielli che si stanno legando a varie squadre del massimo campionato e che avranno intenzione di restarci per molto tempo.

La top 11 dei giocatori Under 21 più preziosi in Serie A

Con le menzioni d'onore di Jesus Rodriguez e Oulai, rispettivamente di valore riportato da Transfermarkt pari a 30 e 28 milioni di euro, che partecipano alla top 10 ma restano fuori dalla top 11 per questioni di ruolo, la formazione si apre con Edoardo Motta, portiere della Lazio con un valore di 8 milioni di euro. Il terzetto difensivo del 3-4-3 è composto da Jimenez, Ramon e Bartesaghi, con i due braccetti che valgono 22 milioni a testa e il centrale che ne supera la somma con 45 milioni di euro di valore. Sulle corsie corrono Diao e Alajbegovic, rispettivamente con 35 e 32 milioni di euro di valore. Sulla stessa soglia di quest'ultimo anche Stankovic, che condivide il centrocampo insieme ai 38 milioni di Rodrigo Mora. In attacco spazio a Mastantuono e Yildiz sulle corsie con 45 e 75 milioni di euro (quest'ultimo il più prezioso) mentre la punta di diamante è Francesco Pio Esposito: 50 milioni di euro di valore per il classe 2005 dell'Inter.