Il tecnico del Torino Ignazio Abate fornisce le ultime indicazioni in vista della sfida contro i biancocelesti
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Come di consueto, Ignazio Abate presenta la sfida che attende il Torino, in scena sabato 28 novembre alle ore 18.00 contro la Lazio di Gattuso allo stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico granata è atteso nella sala conferenze dello stadio per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.
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