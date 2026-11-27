Pubblico interesse per lo stadio del Bari. Ora per Vaughn pronti 240 milioni di euro da investire nel San Nicola
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Come a Torino, così a Bari. Lo stadio Olimpico Grande Torino, il San Nicola e il Della Vittoria sembrano nelle stesse condizioni. Cambiano gli interpreti, come i lavori fattibili e da fare. Ormai quasi due mesi fa avevamo raccontato del piano di Gregory Vaughn, imprenditore statunitense con cittadinanza italiana, di affacciarsi allo stadio, con l'ottica poi di espandere i propri affari in quella zona. Anche nel capoluogo pugliese, ora, il Comune ha deliberato approvando l'interesse pubblico nella richiesta presentata dall'italo-americano.
Pubblico interesse: le parole del sindaco"Con la dichiarazione di pubblico interesse l’amministrazione ha formalizzato l’intenzione di voler intraprendere il percorso di valorizzazione dei nostri principali impianti sportivi. Adesso - ha spiegato il sindaco Vito Leccese - spetta al proponente presentare una proposta progettuale strutturata e sorretta da tutte le garanzie richieste dalla normativa. L’impegno da parte nostra è confermato dalla disponibilità a sostenere una parte dell’intervento". Che per chi si sia interessato delle questioni di Torino, si notano subito le similitudini rispetto a quanto affermato dal primo cittadino del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo.
I prossimi passi? Cosa manca per lo stadio del BariCome nel caso della squadra granata, il pubblico interesse non è altro che un punto di partenza per il lavoro reale che sarà necessario sullo stadio. La palla, infatti, l'ha in mano ancora Vaughn, chiamato a presentare al Comune il resto della documentazione necessaria per l'iter: dal piano economico-finanziario al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Per l'imprenditore statunitense prendere questa strada significa investire 240 milioni di euro nel progetto. Cifre monstre, che possono fare rumore anche per chi sta intraprendendo un percorso simile. Insomma, come per lo stadio Olimpico Grande Torino, così per gli stadi San Nicola e Della Vittoria l'approvazione del pubblico interesse rappresenta un passo in avanti importante. Ma solo un punto di partenza.
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