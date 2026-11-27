Come a Torino, così a Bari. Lo stadio Olimpico Grande Torino, il San Nicola e il Della Vittoria sembrano nelle stesse condizioni. Cambiano gli interpreti, come i lavori fattibili e da fare. Ormai quasi due mesi fa avevamo raccontato del piano di Gregory Vaughn, imprenditore statunitense con cittadinanza italiana, di affacciarsi allo stadio, con l'ottica poi di espandere i propri affari in quella zona. Anche nel capoluogo pugliese, ora, il Comune ha deliberato approvando l'interesse pubblico nella richiesta presentata dall'italo-americano.

Pubblico interesse: le parole del sindaco

I prossimi passi? Cosa manca per lo stadio del Bari

"Con la dichiarazione di pubblico interesse l’amministrazione ha formalizzato l’intenzione di voler intraprendere il percorso di valorizzazione dei nostri principali impianti sportivi. Adesso - ha spiegato il sindaco Vito Leccese -. L’impegno da parte nostra è confermato dalla disponibilità a sostenere una parte dell’intervento". Che per chi si sia interessato delle questioni di Torino, si notano subito le similitudini rispetto a quanto affermato dal primo cittadino del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo.Come nel caso della squadra granata,. La palla, infatti, l'ha in mano ancora Vaughn, chiamato a presentare al Comune il resto della documentazione necessaria per l'iter: dal piano economico-finanziario al progetto di fattibilità tecnica ed economica.. Cifre monstre, che possono fare rumore anche per chi sta intraprendendo un percorso simile. Insomma, come per lo stadio Olimpico Grande Torino, così per gli stadi San Nicola e Della Vittoria l'approvazione del pubblico interesse rappresenta un passo in avanti importante. Ma solo un punto di partenza.