Tutti gli aggiornamenti: come si prepara la finestra invernale di calciomercato in Serie A? Le ultime
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Calciomercato Serie A
Tra un mese sarà santo Stefano, inverno e piene ferie. Chi, di sicuro, in quel periodo non sarà in vacanza è chiunque occupi un ruolo da DS in Serie A. Il calciomercato invernale comincia tra poco più di trenta giorni e le formazioni italiane hanno bisogno di cambiare, di migliorarsi, di sistemare alcuni dettagli. Tra operazioni in entrata e in uscita, scopriamo come le squadre del nostro campionato stanno iniziando a preparare la finestra di riparazione: nelle prossime pagine le ultime notizie sulla preparazione del calciomercato in Serie A.
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