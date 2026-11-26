1 di 5 Prossima scheda 1 di 5

Calciomercato Serie A

Tra un mese sarà santo Stefano, inverno e piene ferie. Chi, di sicuro, in quel periodo non sarà in vacanza è chiunque occupi un ruolo da DS in Serie A. Il calciomercato invernale comincia tra poco più di trenta giorni e le formazioni italiane hanno bisogno di cambiare, di migliorarsi, di sistemare alcuni dettagli. Tra operazioni in entrata e in uscita, scopriamo come le squadre del nostro campionato stanno iniziando a preparare la finestra di riparazione: nelle prossime pagine le ultime notizie sulla preparazione del calciomercato in Serie A.

1 di 5 Prossima scheda 1 di 5