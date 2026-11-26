Le voci relative alla proposta di acquisizione della società blucerchiata offerta ad Urbano Cairo si arricchiscono di un nuovo curioso retroscena. Secondo quanto riporta la tv ligure Telenord, alcuni tifosi della Sampdoria, diretti verso lo stadio Euganeo, per seguire il match di Serie B in trasferta della propria squadra valido per il turno infrasettimanale, avrebbero visto in un autogrill lungo l'autostrada Serenissima, nelle vicinanze di Padova. A Cairo, stando quanto raccontato, sarebbe stata rivolta la domanda se fosse diretto proprio allo stadio e il presidente del Torino non avrebbe confermato quanto richiesto, ma avrebbe replicato con un'espressione aperta alle interpretazioni.