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Questione stadio: come si schiera la politica?

"Un passo molto concreto verso il futuro dello stadio Olimpico, un percorso che parte da lontano". Così descritta dal primo cittadino, l'accettazione, da parte del sindaco Stefano Lo Russo, dell'assessore allo sport Domenico Carretta e della sua amministrazione, dell'interesse pubblico nella proposta presentata dal Torino rappresenta un primo e fondamentale passo verso una svolta concreta nel rapporto tra il club granata e lo stadio Olimpico Grande Torino. Cosa ne pensano gli oppositori? L'abbiamo chiesto a Domenico Garcea (Vicecapogruppo di Forza Italia nel capoluogo piemontese), Andrea Russi (Capogruppo del MoVimento5stelle a Torino), Ferrante De Benedictis (Consigliere comunale di Fratelli d'Italia) e Pierlucio Firrao (Consigliere comunale di Torino Bellissima).

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