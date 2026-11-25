Il futuro di Urbano Cairo potrebbe intrecciarsi con quello della Sampdoria? L’ipotesi è stata rilanciata da Il Foglio oggi, 25 novembre. Secondo il quotidiano, al presidente del Torino sarebbe stata proposta l’acquisizione del club blucerchiato, passato sotto il controllo di Joseph Tey, nell’ambito di una possibile cessione del club granata.

Il Foglio riferisce che Urbano Cairo vorrebbe vendere il Torino, anche se finora non sarebbero arrivate offerte concrete, e che la richiesta supererebbe di cento milioni il valore della società. La Sampdoria, attualmente in Serie B, rappresenterebbe una piazza dal marchio storico e dal forte richiamo. Non si parla, però, di una trattativa avviata né di un interesse confermato dal presidente granata.

Sul fronte granata, intanto, tiene banco il progetto per il futuro degli impianti sportivi. Il 9 novembre il Torino ha presentato al Comune una proposta di fattibilità per la riqualificazione e la gestione dello stadio Olimpico Grande Torino e del Robaldo. La Giunta ha successivamente riconosciuto il pubblico interesse dell’iniziativa. Un percorso autonomo rispetto alle voci sulla Sampdoria, ma che si inserisce nel più ampio discorso sulle prospettive future della società e su una possibile cessione. Per ora, l'ipotesi blucerchiata resta soltanto una suggestione.