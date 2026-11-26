“La costruzione di un amore/spezza le vene delle mani/mescola il sangue col sudore/se te ne rimane./La costruzione di un amore/non ripaga del dolore/è come un altare di sabbia/in riva al mare./La costruzione del mio amore/mi piace guardarla salire/come un grattacielo di cento piani/o come un girasole”. La costruzione di una squadra, se fatta bene e per durare, è vicina alla costruzione di un amore cantata da Ivano Fossati: fatica, passione, lavoro, tante ore dedicate, più di qualche ingratitudine, ma un giorno puoi anche raccoglierne i frutti, per esempio in una domenica di metà maggio di cinquant’anni fa.

La costruzione del Toro fra la metà degli anni sessanta e la fine dei settanta con uno scudetto e due Coppe Italia, che avrebbero potuto essere anche di più se la sorte non avesse avuto in antipatia i colori granata (per tacer degli arbitraggi), ha tanti nomi, ma uno è il più importante di tutti, anche se spesso era in disparte, entrando nelle fotografie quasi per caso e forse è proprio per questo che la trecentesima puntata di Culto va dedicata a uno dei più grandi dirigenti che non solo il Torino, ma il calcio italiano abbia avuto: Beppe Bonetto, detto “il Dottore” o “il Dutur” per la sua laurea in economia e commercio. Per rendergli onore, ho voluto interpellare la miglior voce possibile al riguardo, suo figlio Marcello, al cui fianco Beppe ha affrontato la seconda parte della sua storia professionale fondando l’IFA e diventando agente di molti calciatori famosissimi, Paolo Maldini in primis.

Iniziando a lavorare in Lega Calcio, Bonetto ha spesso a che fare con il Torino disastrato del pre-Pianelli, campione di pendenze evase in ritardo e dirigenti in perenne lotta fra loro. Poi le cose all’improvviso cambiano. Pur non navigando nell’oro, il Toro inizia ad avere un capitale che fa breccia nell’animo del Dottore: la serietà portata dal suo amico d’infanzia Nanni Traversa e da Orfeo Pianelli, il quale inizia a ricevere l’attenzione di Beppe quando gli telefona per scusarsi del ritardo di un giorno nella consegna di un assegno, che infatti arriverà correttamente l’indomani. Da lì le prime conversazioni e, una volta appresi i progetti del presidente granata, l’offerta di entrare nella società come Segretario del Consiglio, un General Manager ante-litteram. Correva l’anno 1963, quello in cui Marcello viene al mondo, un motivo in più per chiedergli il primo ricordo legato al calcio di suo papà.

“Non è mica facile. Sono sempre stato immerso in quella realtà, fin dall’inizio quando mi portava al Filadelfia o a vedere le partite. Forse il discorso è l’opposto, io da piccolo come padre lo ricordo poco perché i suoi orari di vita erano plasmati sul fatto che prima doveva lavorare, e lavorava molto, e poi la sera aspettava Pianelli in Sede. Io andavo a dormire dopo Carosello e molto spesso non era ancora rientrato a casa. Questo nella nostra vita ha un po’ influito, avevamo un ottimo rapporto, ma non di un affetto tattile. Ricordo che una volta mi aveva fatto alcuni giochi di prestigio e un’altra, visto che mi piacevano i treni, si era inventato un Porta Nuova-Moncalieri e ritorno, giusto per farmi fare un giretto (il controllore si era molto stupito, infatti…). Quando aveva un attimo lo dedicava a me, ma era una circostanza abbastanza rara, visto che lavorava tutta la settimana e nel week-end venivo depositato dai nonni, essendoci la partita alla quale andava anche mia mamma, soprannominata da Nanni Traversa ‘Vengo anch’io’, visto che lo marcava abbastanza stretto. Mi ricordo da sempre il mondo del calcio, ma lui, in particolare da bambino, me lo ricordo sempre poco perché a travajava”.

Un pochino più grande, quando gli veniva permesso di seguire la squadra anche in trasferta trovandosi ad affrontare i pizzicotti di Pianelli verso il quale si rese colpevole di un fallo di reazione alla vigilia di un Catanzaro-Torino dell’aprile 1972, Marcello vede per la prima volta suo papà in televisione: “Tipico passaggio in pochi secondi dalle stelle alle stalle. Ero all’Abetone, in casa di Romeo Anconetani (ai tempi mediatore per molti trasferimenti del Torino, come quello di Claudio Sala, ndr). Sulla Rai davano un tempo di una partita in differita, ma non si sapeva in anticipo quale: dettero Milan-Torino, solita sconfitta per 1-0 di quel periodo. Di solito in panchina andava Traversa, ma quel giorno di pre-vigilia di Capodanno non c’era: non mi aspettavo ci fosse al suo posto mio papà e me lo vedo apparire dalla panchina, entrando in campo, per trattenere e tranquillizzare qualcuno. Ho avuto questo momento di esaltazione vedendolo in tv,, ma mentre lo indico a mia mamma, ecco che arriva Romeo Benetti, già allora non mi suscitava grandi simpatie, che senza motivo spinge mio padre che va a sbattere contro un calciatore a terra dietro di lui, parte in sforbiciata fantozziana e crolla gambe all’aria. Ci sono rimasto male, mi sono messo a piangere, con Anconetani che mi consolava, ma di lì a poco mio papà arrivò a casa di Romeo tornò a casa e vedendolo vivo e vegeto mi ripresi”. Per la cronaca il match a cui si riferisce Marcello è un Milan-Toro del 30 dicembre 1972, a cui l’articolo de La Stampa dedica il seguente incipit: “Il peggiore in campo possiamo indicarlo subito: è l'arbitro Francescon di Padova, casalingo e pretenzioso quanto mai. Avrà ammonito una mezza dozzina di giocatori (da Rampanti ad Agroppi, da Mozzini a Biasiolo e via discorrendo) ma non ha detto: ''Beh'' a un Sabadini che avrà sgomitato e trattenuto Pulici con decine di irregolarità, non ha detto nulla allo stesso Biasiolo che scalcia Castellini già in possesso di palla, né tantomeno al signor Rivera che acciacca i connotati di Agroppi. Ha espulso Mozzini per un'entrata che chiunque avrebbe tollerato (essendo il nome del giocatore ormai sul cartellino arbitrale) favorendo definitivamente la vittoria rossonera”.

Calvinista nel lavoro, sia di dirigente che di procuratore, proprio per l’amore che riversa nel calcio, Beppe Bonetto si è raramente lasciato andare a momenti di rabbia, mantenendo sempre un aplomb quasi britannico, ma anche molto piemontese. “Il suo amico Pino Tricase, sarto di Meroni, nato nello stesso mese e morto un giorno dopo mio papà, per anni ne aveva un terrore spaventoso. Se mio padre dava del tu a qualcuno, a livello professionale o personale, si aspettava di ricevere del tu, altrimenti dava rigorosamente del lei, come ad Anconetani e Nardino Previti, nonostante i rapporti di lungo corso. Questo creava sempre una barriera molto piemontese al tipo di relazione. In questo Tratteneva e nascondeva molto le emozioni: avessimo dovuto fare una partita a scopa magari avrei vinto io, ma se avessimo giocato a poker avrebbe senz’altro vinto lui. Forse in una delle foto della Coppa Italia del 1971 vicino a Ferrini, ha l’occhio un po’ commosso”. Non manifestare molto le emozioni, non significa dimenticare i torti subiti. Un giorno con la moglie Orietta, a distanza di anni dal Sampdoria-Torino con il gol di Agroppi non visto da Barbaresco, incontrerà proprio l’arbitro di Cormons scegliendo il sorriso provocatorio e presentandolo alla sua signora come l’arbitro che aveva contribuito a non farci vincere lo scudetto (secondo Marcello, l’aplomb di Orietta fosse risultò molto meno britannico).

Può darsi che il non lasciar trapelare le emozioni, sommato alle intuizioni di Giacinto Ellena e dell’avvocato Cozzolino e all’abilità più ruspante di Anconetani nel mettere all’angolo il presidente di turno, abbia fatto sì che di operazioni di mercato Bonetto ne sbagliasse pochissime. I rimpianti possono essere le cessioni troppo affrettate di Lido Vieri o di Domenico Volpati, visto che il mancato arrivo di Antognoni non è certo imputabile al Dottore, ma al comportamento scorretto del presidente Cavallo dell’Asti MaCoBi, in teoria miglior amico di Pianelli. Fra gli arrivi, i pezzi da novanta sono molti: Giorgio Puia, Gigi Meroni, Claudio Sala, Castellini, Graziani, Salvadori, Pecci, senza dimenticare Caporale, Terraneo, Danova, il ritorno in granata di Dossena dopo la comproprietà col Bologna. Anche con gli allenatori le scelte sono state coraggiose ed efficaci: l’intuizione di riportare nel giro Edmondo Fabbri dopo i mondiali 1966 o l’affidarsi a tecnici in rampa di lancio come Giagnoni e Radice.

Marcello non ricorda che suo padre fosse stato cercato da altre squadre nei suoi quasi vent’anni al Toro, anche perché la dedizione totale alla causa di Beppe lo avrebbe distolto da qualsiasi sirena: “Era subentrata una dimensione affettiva e di quotidianità molto intensa, uno struggimento domenicale e un’ansiosa e continua sofferenza, sebbene i risultati fossero molto positivi. D’altronde la natura umana soffre di più quando perdi rispetto a quanto ti esalti quando vinci. Io e mia mamma ci ricordiamo di più le sofferenze dei rientri dalle trasferte dopo le sconfitte, in silenzio per sei ore in macchina o la partita con lo Stoccarda che la vittoria dello scudetto. Era un lavoro molto stressante, anche perché, per esempio, quando la domenica facevi un incasso appena sufficiente dovevi andare subito a ritirarlo per coprire il buco con questa o con l’altra banca. Era difficile trovare un dirigente che riuscisse a fare una parte tecnica e una parte amministrativa contemporaneamente come lui.”

Proprio per prevedere che incasso ci sarebbe stato, le domeniche mattina di Beppe Bonetto, quando il Toro giocava in casa, iniziavano scrutando il cielo per presumere che tempo avrebbe fatto il pomeriggio e capire quanti tifosi sarebbero venuti al Comunale: un Bernacca calcistico. A proposito di tifosi, anche per motivi caratteriali il rapporto non è mai stato particolarmente intenso. “Il rapporto non è stato molto roseo. Alcune volte è dovuto andare sotto la curva per impedire l’invasione di campo, come nel famoso Torino-Sampdoria 0-1 deciso da Boni nel 1973/74. In quegli anni il Torino subì anche qualche contestazione di troppo e poi c’erano i barbutun (brontoloni o meglio borbottoni in piemontese, ndr). Al Filadelfia c’era una parte di vecchietti, che aveva visto giocare il Grande Torino, che qualsiasi cosa succedesse rimpiangeva i gloriosi tempi andati e si lamentava a prescindere. Inoltre mio padre era esteriormente un freddo che dava poco a un tifoso, non amava arruffianarsi sostenitori e stampa. Lui in queste cose qui mancava: dovendo fare un bilancio non è stato particolarmente positivo o gratificante anche perché alcune contestazioni post-scudetto furono davvero gratuite, considerata la situazione difficile che il Toro viveva a livello economico”. Guardando la storia con razionalità, forse la figura di Beppe Bonetto è stata valutata meglio con il passare degli anni, grazie al suo essere avanti di parecchio sul mondo del calcio (due intuizioni sulle tante avute: l’invenzione delle comproprietà quando era in Lega, la tacca della distanza di nove metri sui corner, ahilui non brevettata).

“Lui non si faceva mai vedere in determinate occasioni, si teneva in disparte. Nelle foto dello scudetto in una si vede di sfuggita, laterale, e in un’altra viene preso in spalle da un giocatore che poi abbiamo capito fosse Pulici, essendosi riconosciuto qualche anno fa. Non ha mai cercato, non ha mai voluto, non gli interessava niente apparire mediaticamente, ma secondo me fu un errore. Ho tentato negli ultimi anni di dargli più di risalto, ricordando come sono andate veramente le cose in quegli anni”.

Claudio Sala ha detto spesso che il mancato punto di svolta in grado di cambiare la storia del Torino è stato la mancata conquista dello scudetto del 1977 e Marcello Bonetto conferma le parole del Poeta: “Se avessimo vinto il derby di ritorno sicuramente avremmo rivinto il campionato. E in caso di vittoria c’era la promessa di Nanni Traversa, visto che il Torino si trovava in difficoltà economiche già dopo lo scudetto, di convincere Pianelli a dare il mandato per un’eventuale cessione. Fosse arrivato il Sergio Rossi di turno, con una squadra ancora giovane e di quella qualità, si sarebbe potuto veramente aprire un ciclo importante. Non c’era la fila, intendiamoci, ma mio papà avrebbe avuto comunque l’incarico di sondare, pur tenendo presente che un Torino così importante avrebbe dato fastidio a una Juventus altrettanto importante.”

Nonostante i problemi economici il Toro arriva per tre volte consecutive in finale di Coppa Italia, a dimostrazione di quanto fosse valido il lavoro a monte. Le due sconfitte ai rigori contro la Roma sono dolorosissime. La prima si gioca in campo molto relativamente neutro all’Olimpico di Roma, col Toro in vantaggio di un rigore e di un tiro e la gente che già sfollava, ma Tancredi si mette a parare di tutto. Pecci, vedendo il portiere giallorosso tuffarsi da una parte o dall’altra, decide di optare per un tiro centrale per il rigore che potrebbe darci la vittoria, ma poi cambia idea all’ultimo, lo angola e se lo fa parare. La seconda finale è una doppia sfida con ritorno a Torino, ancora decisa ai tiri dal dischetto, ma con l’ultimo arbitraggio in carriera di Michelotti a penalizzare pesantemente i granata che guardano la Roma andare in Coppa delle Coppe e, parallelamente e soprattutto, l’Inter vedersi liberare un posto per la Coppa Uefa. La stessa Inter che la stagione successiva ci sottrarrà il trofeo, ma Beppe Bonetto è già lontano, ha lasciato alla fine del 1981 e si appresta a vivere una nuova esperienza lavorativa, decisamente negativa, a Napoli. L’alternativa sarebbe stata andare alla Roma che nel 1982/83 vincerà lo scudetto. Il miraggio di una maggior libertà decisionale rispetto alla società giallorossa orienterà la scelta verso gli azzurri, scontrandosi subito con una realtà finanziaria diversa da quella che gli era stata presentata da Ferlaino.

Lasciato il Napoli, Beppe Bonetto inizia la sua avventura con l’IFA e la sua carriera come procuratore (figura molto diversa da quella a cui siamo abituati a pensare) con Marcello al suo fianco che ci racconta come è stato lavorare insieme: “Umanamente eravamo molto diversi: ‘calvinista’ lui, io non particolarmente portato al sacrificio. Ho sempre ascoltato i suoi consigli, però su certe cose non riuscivamo a incastrarci, ma finivamo con essere complementari: lui era già sveglio e operativo alle sette di mattina e io arrivavo in ufficio molto dopo. La sera il contrario: lui alle dieci era già stanco e quindi se c’era da andare a una cena o qualcosa di simile, faceva più fatica e ci pensavo io. Quando ho iniziato a lavorare con lui, mi ha subito reso il socio di maggioranza della società: mi aveva dato responsabilità, mi aveva dato estrema fiducia, pur cazziandomi spesso (col senno di poi, a ragione). All’estero preferiva che andassi io, non mi ha mai ripreso di fronte ad altri se facevo un errore. Non posso dire altro se non che ho avuto una fortuna che forse ho apprezzato di più dopo la sua morte che in quei momenti questo per me è un rimorso. Vorrei essere riuscito a trasmettergli meglio la mia riconoscenza, anche negli ultimi anni in cui era un po’ indebolito.” Marcello si commuove ed emoziona vedere una persona sempre sorridente e pronta a scherzare con gli occhi lucidi e la voce rotta. Il fatto è che prima di conoscerlo personalmente, e leggendo il suo libro “Cose di calcio, cose da Toro” scritto a quattro mani proprio con Beppe, era subito chiaro l’amore provato per suo padre, un amore senz’altro ricambiato. Purtroppo certi rimorsi li abbiamo anche quando i nostri genitori sono vivi, per quel maledetto pudore che ci impedisce di dire una bella parola in più a chi amiamo.

C’è qualcosa che ha sciolto l’aplomb del Dottore: si chiama Paolo, ovviamente come Pulici, ed è il figlio di Marcello. La notizia di un nipote in arrivo non sembrava avere sconvolto più di tanto Bonetto senior, ma poi è bastato pochissimo per impazzire: “Quando quel 21 dicembre 2002 alle 17.08 è nato Paolo, in dodici secondi netti è passato dall’indifferenza al rincoglionimento assoluto (ride, ndr). Giocavano spesso insieme, per esempio a calcio in casa o a carte, ma non lo faceva mai vincere senza mai farlo vincere, se non per effettivo merito. Una volta erano a Lido di Camaiore, hanno affittato due bici e improvvisato una corsa da concludere allo sprint. Paolino per vincere si è trasformato in Abdujaparov agli Champs-Elysèès, dando una codata alla fine della volata che ha sbalzato suo nonno a terra. Siamo arrivati un paio di giorni dopo ed era in pessime condizioni, tutto escoriato”.

Quando avremo un altro dirigente così? Forse mai. E uso il forse solo perché nonostante tutto sono un’inguaribile ottimista. Grazie Marcello per avermi aperto il tuo album dei ricordi e grazie Dottore per quello che ci hai permesso di avere: un Toro vero e vincente.

Trecento puntate di Culto: mamma mia quante. Soprattutto trecento era quello che, un paio d’anni fa, avevo pronosticato come numero finale, ma non lo sarà. Ci sono tante cose da raccontare, nuovi formati da esplorare, personaggi da rispolverare e poi c’è chi mi legge che spesso nei commenti racconta ricordi personali, spesso legati a persone care, che mi fanno stringere il cuore. Quindi ovviamente si va avanti senza porsi limiti e ancora grazie a ToroNews che mi ha dato quest’opportunità e continua a offrirmi lo spazio per parlare di quello che amiamo anche se i tempi continuano a essere un po’ così. Ma faremo passare la nottata. Forza Toro.