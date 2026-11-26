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Presentazione Guido Saracco

Martedì 24 novembre Guido Saracco ha festeggiato 61 anni. Novembre 2026 ha rappresentato un mese di grandi novità per l'ingegnere torinese. Ha infatti annunciato la propria candidatura a sindaco della città sabauda con la lista civica, autonoma e indipendente, "Torino innova". Saracco è una personalità in vista della città: è stato rettore del Politecnico di Torino dal 2018 al 2024. Ricercatore molto apprezzato, vanta oltre 500 pubblicazioni, soprattutto nel campo della fotochimica. Questo dunque l'identikit di uno dei candidati sindaco di Torino per le prossime elezioni amministrative in programma nella primavera 2027. E anche Saracco si sta facendo un'idea più concreta di quello che potrà essere il futuro dello stadio Olimpico-Grande Torino ed espone a Toro News i propri auspici. Nella lista delle cose da fare durante la lunga campagna elettorale c'è un incontro con Urbano Cairo: "Non lo conosco, se non per fama. Vorrei approfondire con lui alcuni aspetti inerenti allo stadio..."

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