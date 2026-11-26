Le elezioni per il prossimo presidente federale tengono banco nel mondo del calcio italiano: quali sono le visioni dei due patron
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Sono settimane molto calde all'interno del calcio italiano con le squadre impegnate su vari fronti di campo tra campionato e coppe varie mentre le società hanno a che fare con il grosso tempo delle prossime elezioni federali. Si sta avvicinando il 14 dicembre, data in cui dovrà essere deciso il prossimo presidente della FIGC con Adriano Galliani e Giovanni Malagò come candidati in un testa a testa che va avanti da tempo. Questo fine settimana la Serie A propone una sfida tra il Torino di Urbano Cairo e la Lazio di Claudio Lotito, due figure importanti all'interno dell'assemblea dei club di Serie A e la cui opinione conta in questi scenari "politici".
Cairo e la sua chiara apertura alla conferma di MalagòÈ già noto da tempo come il presidente granata abbia una chiara preferenza per Malagò, nel ruolo di prossimo presidente della Federcalcio. Lo ha ribadito lui stesso nei giorni scorsi, spiegando: "Adriano Galliani lo conosco da 45 anni, lo stimo, è una persona capacissima. Ma io appoggio Malagò perché secondo me è giusto avere una coerenza di comportamento: lo abbiamo appoggiato a maggio, lo abbiamo votato a giugno, sostenuto a luglio, lui abbastanza in solitaria ha scelto Mancini che ha dato segnali positivi". L'ex numero uno del CONI al momento conta sull'appoggio di un buon numero di società di Serie A e secondo il Corriere dello Sport sembra stia cercando nuova approvazione all'interno di AIC e AIAC per ottenere maggiore consenso in vista delle elezioni, oltre a una buona fetta di votanti tra Serie B, Lega Pro e LND.
Lotito e il mistero sulla sua preferenza, intanto si candida come consigliereSabato il Torino ospiterà la Lazio e potrebbe quindi essere l'occasione giusta per un incontro tra i due presidenti, Cairo e Lotito, per discutere anche di queste elezioni che interessano molto ogni club del campionato italiano. Il patron biancoceleste non ha però espresso ancora pubblicamente la sua preferenza tra Malagò e Galliani. Secondo alcune voci è nota da tempo la sua amicizia da diversi anni con l'ex AD di Monza e Milan. Inoltre, durante le elezioni dei mesi scorsi la Lazio decise di astenersi e potrebbe essere una scelta che ripercorrerà anche adesso a dicembre ma c'è da tenere a mente che il numero uno biancoceleste è uno dei candidati per il ruolo di Consigliere federale e dunque guarderà con un occhio ben attento allo sviluppo di queste elezioni. Cairo e Lotito non hanno quindi, ad oggi, una visione comune sul prossimo presidente della FIGC - stando a quanto emerso pubblicamente - ma mancano ancora alcuni giorni al 14 dicembre e proprio la partita tra Torino e Lazio potrebbe diventare un momento per cambiare opinioni e modificare importanti scenari.
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