Sono settimane molto calde all'interno del calcio italiano con le squadre impegnate su vari fronti di campo tra campionato e coppe varie mentre le società hanno a che fare con il grosso tempo delle prossime elezioni federali. Si sta avvicinando il 14 dicembre, data in cui dovrà essere deciso il prossimo presidente della FIGC con Adriano Galliani e Giovanni Malagò come candidati in un testa a testa che va avanti da tempo. Questo fine settimana la Serie A propone una sfida tra il Torino di Urbano Cairo e la Lazio di Claudio Lotito, due figure importanti all'interno dell'assemblea dei club di Serie A e la cui opinione conta in questi scenari "politici".

Cairo e la sua chiara apertura alla conferma di Malagò

È già noto da tempo come il presidente granata abbia una chiara preferenza per Malagò, nel ruolo di prossimo presidente della Federcalcio., spiegando: "Adriano Galliani lo conosco da 45 anni, lo stimo, è una persona capacissima. Ma io appoggio Malagò perché secondo me è giusto avere una coerenza di comportamento: lo abbiamo appoggiato a maggio, lo abbiamo votato a giugno, sostenuto a luglio, lui abbastanza in solitaria ha scelto Mancini che ha dato segnali positivi". L'ex numero uno del CONI al momento conta sull'appoggio di un buon numero di società di Serie A e secondo il Corriere dello Sport sembra stia cercando nuova approvazione all'interno di AIC e AIAC per ottenere maggiore consenso in vista delle elezioni, oltre a una buona fetta di votanti tra Serie B, Lega Pro e LND.

Lotito e il mistero sulla sua preferenza, intanto si candida come consigliere

Sabato il Torino ospiterà la Lazio e potrebbe quindi essere l'occasione giusta per un incontro tra i due presidenti, Cairo e Lotito, per discutere anche di queste elezioni che interessano molto ogni club del campionato italiano. Il patron biancoceleste non ha però espresso ancora pubblicamente la sua preferenza tra Malagò e Galliani. Secondo alcune voci è nota da tempo la sua amicizia da diversi anni con l'ex AD di Monza e Milan. Inoltre, durante le elezioni dei mesi scorsi la Lazio decise di astenersi e potrebbe essere una scelta che ripercorrerà anche adesso a dicembre ma c'è da tenere a mente che il numero uno biancoceleste è uno dei candidati per il ruolo di Consigliere federale e dunque guarderà con un occhio ben attento allo sviluppo di queste elezioni. Cairo e Lotito non hanno quindi, ad oggi, una visione comune sul prossimo presidente della FIGC - stando a quanto emerso pubblicamente - ma mancano ancora alcuni giorni al 14 dicembre e proprio la partita tra Torino e Lazio potrebbe diventare un momento per cambiare opinioni e modificare importanti scenari.