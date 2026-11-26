Braganca e Simeone, che entusiasmo! Foto e autografi al Torino Store (VIDEO)

Oltre alle questioni di campo, a tenere banco tra i tifosi granata in coda ieri, mercoledì 25 novembre, fuori dal Torino Store di corso Agnelli per il Meet & Greet con Simeone e Bragança è il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino. Le ultime novità legate all’impianto riaccendono infatti un tema da sempre centrale per l’identità e le ambizioni del popolo granata: quello della casa di proprietà.

"Porta già il nome del Grande Torino, ora diventi del Toro": il grido dei tifosi per lo Stadio Olimpico

Il sentimento comune raccolto tra i sostenitori presenti al Torino store è un misto di orgoglio identitario e frustrazione per una situazione rimasta ferma troppo a lungo. "Vediamo anche le squadre più povere della Serie C che hanno lo stadio di proprietà, mentre noi siamo ancora lì a bivaccare", spiega con amarezza un tifoso, riassumendo il desiderio diffuso di avere "qualcosa di nostro, solo ed esclusivamente nostro". Un concetto ribadito con forza anche da altri presenti: "L'Olimpico deve essere nostro, non c'è altra opzione. Ormai che la Juve non ci gioca neanche più, essendo già Stadio Olimpico Grande Torino, deve essere anche di proprietà del Toro". Avere un impianto proprio viene visto come il punto di partenza indispensabile: "Sarebbe una bellissima notizia riuscire ad averne uno di proprietà e costruire intorno una società e una squadra all’altezza della sua storia".

Olimpico Grande Torino e progetto Politecnico: la piazza sogna la casa di proprietà e nuovi investitori

Le recenti aperture e gli sviluppi intorno all’impianto vengono comunque accolti come un segnale incoraggiante, seppur con cautela. In molti guardano con interesse al nuovo progetto avviato con il Politecnico per la valorizzazione e l’ammodernamento dello stadio: "Sicuramente ha bisogno di qualche intervento di miglioramento e speriamo che questo progetto col Politecnico dia una mano ad aumentare il valore della società, rendendola un po' più appetibile affinché qualche compratore inizi ad avere interesse nel Toro", commentano due tifosi in attesa. La speranza di un cambio societario, legata a doppio filo al destino di un impianto definito "uno stadio storico, patrimonio della città", resta sullo sfondo dei pensieri di molti. Intanto, c’è chi apprezza i passi compiuti sul fronte delle infrastrutture, dall’acquisizione del Robaldo all’idea del museo davanti al Filadelfia: "Il progetto che sta nascendo adesso ha delle buone prospettive, ma bisogna portarlo avanti perché sennò siamo sempre punto a capo".