Accelerazione decisiva sul futuro dello stadio Olimpico Grande Torino. Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, intervenuto ai microfoni di Tuttocittà, ha annunciato l’imminente via libera della Giunta alla delibera che dichiara il pubblico interesse della proposta di partenariato pubblico-privato depositata dal Torino Football Club lo scorso 9 novembre. L’atto, firmato questa mattina dal primo cittadino del capoluogo piemontese insieme all’assessore allo Sport Mimmo Carretta, arriva al termine delle verifiche tecniche degli uffici comunali, che hanno giudicato valida l’istanza presentata dalla società: "La Giunta approverà una delibera che dichiara il pubblico interesse della proposta del Torino Football Club, che, come ricordiamo, è arrivata il 9 novembre. Avevamo annunciato proprio il fatto che il Torino avesse depositato una proposta di partenariato pubblico-privato. Questa proposta è stata esaminata dagli uffici comunali ed è stata giudicata valida - continua il sindaco - Quindi noi proprio questa mattina approveremo con una nostra delibera, che firmerò io con l'assessore allo Sport Mimmo Carretta, il pubblico interesse della proposta. Sicuramente un passo molto concreto verso il futuro dello stadio Olimpico, un percorso che parte da lontano".

Svolta Stadio Olimpico, Lo Russo: "Questo passo è una pietra miliare"

"Eliminate le ipoteche, ora il Torino dovrà dovrà presentare un progetto definitivo e la Città lo assumerà dopo averlo verificato" ha affermato Lo Russo. Il prossimo passo spetterà ora alla società granata, chiamata a presentare il progetto definitivo: una volta valutato dal comune, il piano verrà messo a gara tramite evidenza pubblica, svelando finalmente i dettagli della riqualificazione. Per imprimere ulteriore velocità all’iter burocratico, l’amministrazione ha deciso di legare il provvedimento alla sessione del bilancio di previsione, che approderà in aula a dicembre. La Giunta presenterà infatti un emendamento al piano delle dismissioni per consentire al Consiglio comunale di autorizzare, già entro metà dicembre, la potenziale cessione del diritto di superficie per 90 anni sul Grande Torino e sul Robaldo, come richiesto dal club. “Stiamo andando avanti molto rapidi e siamo persino in anticipo rispetto alla tabella di marcia” ha sottolineato il sindaco, definendo l’operazione un’ottima notizia per la città e i tifosi.