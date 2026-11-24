Dalle parole agli atti ufficiali: la Giunta comunale di Torino ha approvato oggi la delibera che dichiara il pubblico interesse della proposta presentata il 9 novembre dal Torino Football Club per la riqualificazione e la futura gestione dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo. Il piano, impostato come partenariato pubblico-privato (ai sensi del d.lgs. 38/2021), prevede investimenti interamente a carico del proponente, oltre agli oneri di manutenzione, a fronte di una concessione con diritto di superficie fino a 90 anni.

Olimpico e Robaldo, c'è la firma della Giunta: ufficiale il pubblico interesse

Olimpico-Robaldo, via libera ufficiale: concessione fino a 90 anni e proroga ponte dopo il 2026

“Con questa deliberazione compiamo un altro passo concreto verso il futuro dello Stadio Olimpico – ha dichiarato il sindaco Stefano- Dopo aver liberato lo stadio dalle ipoteche che per vent'anni ne avevano condizionato le prospettive, oggi questo percorso entra in una fase nuova”. L'obiettivo, rimarca il primo cittadino, è attirare investimenti strutturali tutelando l'interesse pubblico e garantendo “impianti moderni e una prospettiva solida per i prossimi decenni”. Soddisfatto anche l'assessore allo Sport Domenico, che sottolinea l'importanza della sinergia tra lo stadio e il Robaldo “per costruire un sistema di impianti moderno, funzionale e capace di sostenere l'attività calcistica a tutti i livelli, a partire dal settore giovanile”.Sul fronte operativo, Palazzo Civico conferma l'accelerazione amministrativa: verrà presentato un emendamento al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al Bilancio di previsione, per inserire i due impianti già nell'attuale sessione consiliare. Infine, per evitare vuoti gestionali alla scadenza dell'attuale convenzione fissata al 31 dicembre 2026, la delibera garantisce al club granata la continuità sportiva tramite un provvedimento temporaneo fino al completamento della gara ad evidenza pubblica.