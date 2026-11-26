Cairo alla Sampdoria? La voce lanciata da Il Foglio ha rapidamente fatto il giro del mondo blucerchiato, invadendo ovviamente anche il mondo dei social. Secondo il quotidiano, al presidente del Torino sarebbe stata proposta l'acquisizione del club ligure, oggi in Serie B. Uno scenario ancora tutto da verificare, ma sufficiente per accendere la discussione tra i sostenitori doriani. Il nome dell'imprenditore di Masio non lascia indifferenti, soprattutto alla luce della sua lunga esperienza alla guida del Toro. Le reazioni dei tifosi della Sampdoria non si sono fatte attendere: tra commenti, battute e giudizi sull'eventualità di un nuovo cambio societario, l'eventuale scesa in campo di Urbano Cairo divide la piazza. Ecco cosa ne pensano i sostenitori blucerchiati.