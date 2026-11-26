Sarà Daniele Chiffi ad arbitrare Torino-Lazio, in agenda sabato 28 novembre alle ore 18. Per il direttore di gara della sezione di Padova si tratta di un nuovo incrocio con i granata, già diretti in dodici occasioni. Il bilancio sorride timidamente al Torino: tre vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. Con 24 cartellini gialli e due rigori assegnati.

Allargando lo sguardo agli ultimi cinque precedenti, il quadro è più equilibrato: due successi (anche se sono i più recenti) un pareggio e due ko. Le vittorie sono arrivate contro Genoa ed Empoli, entrambe per 1-0, mentre contro la Salernitana è maturato uno 0-0. Le ultime due uscite, però, hanno portato altrettante sconfitte: prima il 2-3 contro il Milan, poi lo 0-2 casalingo contro la Roma. Proprio dagli ultimi incroci con il fischietto veneto arrivano alcuni episodi arbitrali da ricordare.

Torino, con Chiffi le ultime due sono amare: polemiche contro la Roma

Le due sconfitte più recenti sotto la direzione di Chiffi hanno avuto anche due storie arbitrali differenti. Neldell'8 dicembre 2025 la direzione era stata complessivamente, con decisioni corrette nei principali episodi. Al 9' il direttore di gara aveva assegnato un calcio di rigore al Torino per il fallo di mano di Tomori, poi trasformato da Vlasic. Regolare anche la rete di Zapata, nonostante le proteste rossonere per un presunto fallo di Tameze su Nkunku nell'avvio dell'azione. Corretti anche i tre cartellini estratti: per Maignan, colpevole di proteste reiterate, Lazaro e Anjorin. Qualche dubbio era rimasto invece sul gol annullato ad Adams al 71': l'attaccante aveva segnato su assist di Pedersen, ma Chiffi aveva fischiato una spinta del norvegese ai danni di Saelemaekers. Il Var non poteva intervenire sulla valutazione del contatto.

Più discussa la direzione del successivo Torino-Roma, terminato 0-2 il 18 gennaio 2026. A far discutere soprattutto la gestione dei cartellini, con i granata che hanno lamentato una certa indulgenza nei confronti dei giallorossi. Chiffi ha ammonito Ismajli dopo appena nove minuti per un intervento su Malen e Pellegrini nella ripresa, oltre a Vlasic al 91' per un fallo su Ghilardi. Nel corso del secondo tempo, però, sono finite sotto osservazione alcune situazioni non sanzionate: Dybala ha commesso due falli ravvicinati su Coco e Casadei, mentre Ndicka ha trattenuto vistosamente Adams. Proteste anche per un intervento di Mancini, già ammonito, ai danni dello stesso attaccante scozzese. Il difensore è rimasto in campo senza ricevere il secondo giallo. Due partite, dunque, due sconfitte e giudizi differenti sull'operato di Chiffi: contro la Lazio il Torino ritroverà un arbitro con cui il bilancio recente non è favorevole.