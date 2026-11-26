L’entusiasmo per l’incontro ravvicinato con i propri idoli non spegne il dibattito tecnico tra i sostenitori granata. Nella giornata di ieri, mercoledì 25 novembre, più di un centinaio di tifosi si sono messi in coda all’esterno del Torino Store di corso Agnelli in attesa del Meet & Greet con Giovanni Simeone e Daniel Bragança, in cui la nostra redazione ha raccolto diverse opinioni sull’attuale rendimento della squadra guidata da Ignazio Abate.

La carica di Abate conquista i tifosi, ma i risultati frenano l’entusiasmo: "Servono tempo e coraggio"

Dalle voci raccolte tra i presenti emerge un sentimento contrastante, a metà tra la comprensione per un progetto appena iniziato e l’impazienza legata a risultati finora altalenanti. La parte più critica della piazza punta il dito contro la difficoltà dei giocatori ad assimilare le idee dell'ex tecnico della Juve Stabia: "Il rendimento della squadra è basso, non riesco a capire se sia la squadra che non ha ancora appreso gli schemi del nostro mister, o se proprio il mister sia un po' inesperto su tante cose", osserva un tifoso. Sulla stessa linea c’è chi lamenta la persistenza di "questa mentalità un po' da provinciale che non ci si addice tanto", citando la trasferta di Frosinone e contestando l’impiego di "alcuni esuberi che continuano a entrare in campo", pur riconoscendo che rispetto alla gestione di Baroni si veda comunque qualcosa di meglio.

Effetto Abate: tra la scossa dello spogliatoio e il rebus risultati, il popolo granata si divide

Tuttavia, a prevalere tra i presenti all'incontro in corso Agnelli è soprattutto la fiducia nel percorso intrapreso dal giovane allenatore. Diversi sostenitori sottolineano il cambio di atteggiamento e la nuova coesione dello spogliatoio:"C’è Abate che dà una carica, ha portato già tutti i calciatori al museo e finalmente vedo un gruppo unito che si abbraccia quando fa gol", racconta un tifoso, aggiungendo: "Nel progetto Abate io credo tantissimo, è il suo primo anno in Serie A ed è giusto dargli tempo, quest'anno possiamo puntare un po' più in alto del decimo posto". C'è anche chi, invece, ammette che "la squadra non è ancora al cento per cento delle proprie possibilità" e resta "un po' sotto le aspettative". Inoltre, qualche tifoso promuove la qualità della manovra, giudicata più propositiva e aggressiva: "Siamo soddisfatti perché giocano meglio degli anni precedenti e siamo fiduciosi". Tra i singoli, infine, arrivano indicazioni precise: applausi per Belghali, definito "una certezza nella rosa attuale", e chi chiede maggiore spazio per Ilkhan, indicato come "un ottimo giocatore che potrebbe inserirsi bene nella squadra".