La Juventus è avvisata: l’Omonia Nicosia non va sottovalutata. A poche ore dalla sfida in programma questa sera alle 21, a presentare le insidie della formazione cipriota è Zanos Savva. L’ex attaccante del Torino, oggi tornato in Patria all’Olympiakos Nicosia, ha parlato a Tuttosport dei prossimi avversari dei bianconeri, indicando nell’Omonia una squadra in grado di creare difficoltà anche a una big del calcio italiano. "L’Omonia è una squadra molto forte: in questo momento è la migliore di Cipro", ha dichiarato il classe 2005. E sulle possibilità dei ciprioti contro la Juventus ha aggiunto: "Ha giocatori di qualità e molto veloci, penso che possa mettere in difficoltà la Juve". Due i nomi da tenere d’occhio secondo l’ex granata: "Vedrete Ewandro e Andreou: sono fortissimi".

Savva riparte da Cipro: il Torino resta nel cuore

L’intervista ha offerto anche l’occasione per fare il punto sulla nuova esperienza di Savva, che sta provando a ritrovare continuità dopo un percorso particolarmente complicato. I numeri delle prime partite con l’Olympiakos sono incoraggianti: tre gol e due assist, a cui si aggiunge la prima convocazione in Nazionale. "A livello personale sto bene. Mi sto divertendo molto qui e sono riuscito a segnare 3 gol e a fare 2 assist nelle prime partite, quindi sono contento di come stanno andando le cose", ha raccontato. Il ritorno in campo ha un significato speciale per il ventunenne, reduce da quasi due anni di stop a causa di una grave tendinopatia rotulea, che lo ha costretto anche a sottoporsi a due operazioni.

Nella memoria di Savva resta soprattutto il giorno del debutto con il Torino, accompagnato dal primo gol in granata contro il Verona: "Ricordo ogni singolo momento del giorno in cui ho segnato contro il Verona e posso dire che è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Quel gol mi ha dato forza durante i due anni in cui sono stato infortunato, perché volevo tornare a provare quella sensazione. Ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per me, perché il mio obiettivo è tornare a quel livello. Anzi, vorrei andare anche oltre". Durante la lunga riabilitazione ha trovato un sostegno importante anche in Perr Schuurs, con cui ha condiviso parte del percorso: "La persona che mi ha aiutato di più è stata Perr Schuurs, perché entrambi abbiamo avuto infortuni difficili e abbiamo affrontato tutto insieme, passando ogni giorno in palestra e facendo le terapie. Ci siamo sostenuti a vicenda, soprattutto dal punto di vista mentale, aiutandoci a trovare la forza per continuare a lottare".

Il legame con il Torino, del resto, è rimasto forte. Savva è ancora di proprietà del club granata e non ha mai nascosto il desiderio di tornare un giorno a vestire quella maglia, anche se adesso la priorità è un'altra: "Il Toro è una squadra che continuo a tifare e a seguire ogni fine settimana. È il club in cui sono cresciuto e non smetterò mai di ringraziarlo per tutto quello che mi ha dato". Dopo alcuni interessamenti arrivati in estate, la scelta è stata quella di rientrare a Cipro per ripartire gradualmente. Sul futuro, però, nessuna porta è chiusa: "Oggi la mia priorità è stare bene fisicamente, giocare con continuità e concentrarmi su una partita alla volta. Per il futuro vedremo, nel calcio non si sa mai".