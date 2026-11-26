Braganca e Simeone, che entusiasmo! Foto e autografi al Torino Store (VIDEO)

Il Torino si prepara a festeggiare un anniversario importante e lo farà anche sul campo. In vista dei 120 anni dalla fondazione, il club granata e Joma hanno presentato una maglia speciale, realizzata in edizione limitata a 1906 esemplari, in omaggio all'anno di nascita della società. Il nuovo kit debutterà sabato 28 novembre, nella sfida contro la Lazio all'Olimpico Grande Torino.

Il disegno guarda al passato e recupera alcuni dettagli della tradizione granata. Le sottili righe bianche sul fondo granata riprendono una maglia da allenamento utilizzata negli anni Ottanta al Filadelfia, mentre sul petto torna il toro rampante dell'epoca, ricamato all'altezza del cuore. Completano il kit una patch dorata dedicata ai 120 anni e un numero seriale individuale sul fronte. All'interno del colletto compare invece la data del 3 dicembre 1906.

Bisogna aspettare di vederla sul campo, ma la nuova divisa ha già attirato l'attenzione dei tifosi. Dunque vi chiediamo: qual è il vostro giudizio? Vi piace la maglia scelta dal Torino per celebrare i suoi 120 anni? Votate al nostro sondaggio e fateci conoscere la vostra opinione.