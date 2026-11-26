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L'avventura di Alessio Cacciamani al Torino potrebbe essere già arrivata al capolinea. Secondo quanto riporta il giornalista RAI Antonello Perrillo, il Torino e il Napoli avrebbe trovato un accordo sulla cessione dell'esterno di Jesi a partenopei. La società di De Laurentiis è intenzionata ad effettuare un investimento importante sul classe 2007, considerato un elemento per il futuro dell'out mancino della squadra. Il Codirettore della Tgr Nazionale ha raccontato sull'operazione: "Il Napoli sta per chiudere l’operazione Cacciamani. L’accordo con il Torino è praticamente ad un passo e sarà formalizzato nei primissimi giorni del mercato di gennaio. Al club granata dovrebbe andare una cifra vicina ai 25 milioni di euro più alcuni bonus legati alle presenze del giocatore in maglia azzurra".

Fumata bianca anche tra l'agente e il ds Manna: Cacciamani vicino all'addio?

Perrillo ha poi continuato con un'altra notizia che potrebbe preoccupare i tifosi granata: "anche tra il ds Manna e l’agente del giocatore," - aggiungendo poi - "Il direttore del Napoli è convinto di aver messo le mani su un esterno che può diventare titolare della fascia mancina per lunghissimi anni".