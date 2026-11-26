Moreno Longo è stato intervistato da Radio Tv Serie A. Nell'intervista postata sui canali social della radio, l'ex allenatore del Toro ha commentato questi primi mesi al Torino di Ignazio Abate: "Il Toro sta cercando naturalmente di mettere in piedi un progetto nuovo, con un'identità diversa. Ha scelto un allenatore come Abate, che tende a dare un'identità alle proprie squadre. Secondo me ha cercato di fare e di ricreare un po' una sintonia tra allenatori e parco giocatori in maniera tale che l'allenatore desse una mano a valorizzare proprio il materiale tecnico a disposizione".

L'ex tecnico della Primavera del Toro ha poi sottolineato come l'allenatore campano abbia bisogno di tempo per valorizzare il proprio progetto: "E come sempre in questi percorsi ci va un po' di tempo, ci va il fatto che i giocatori diano disponibilità a quelle che sono le idee dell'allenatore e come sempre la crescita non è mai costante. E' una crescita che va a periodi, dove ha i periodi positivi, i periodi negativi, come sta capitando al Toro, che aveva un inizio un po' titubante, poi ha fatto un filotto penso di 3 vittorie che avevano creato entusiasmo, adesso è di nuovo un attimino in fase calante". La parola d'ordine per Longo deve essere fiducia verso che ciò che Abate sta costruendo: "Però bisogna aver fiducia in queste scelte, bisogna continuare a lavorare sui principi e sulle idee, perché se tutte le volte poi devi resettare e ricominciare, non è mai facile, come abbiamo detto prima, innescare subito i meccanismi positivi".