Adam Masina ha appeso gli scarpini al chiodo a 32 anni. E no, non è finito nel dimenticatoio dopo l’ultima apparizione in granata: ha semplicemente cambiato panchina, passando dall’altra parte della barricata. Ad ottobre l’ex difensore del Torino ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, scegliendo di ripartire dal Progresso Calcio, formazione di Castel Maggiore che milita in Serie D. Per lui un posto nello staff tecnico di Francesco Salmi, da collaboratore. Dal campo alla lavagna, insomma: il pallone resta lo stesso, cambia il mestiere.

Com'è finita in granata?

Masina dopo l'addio al Torino

La separazione dal Toro era arrivata il 2 febbraio, dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa con il Marocco, culminata in una finale che lo aveva visto protagonista. Il contratto è stato risolto consensualmente, con un bilancio granata di 51 presenze e un gol. Non proprio un’uscita di scena da standing ovation, ma nemmeno una porta sbattuta: Masina aveva perso terreno nelle gerarchie e il suo spazio si era ristretto fino a diventare una fessura. La rescissione anticipata ha chiuso una storia cominciata nel febbraio 2024, tra prestito, riscatto e la speranza di diventare una certezza difensiva.Dopo l’addio, non è mancata qualche pista per continuare a giocare, compreso l’interessamento dell’Arezzo. Poi la decisione, sorprendente solo in apparenza: smettere presto, ma non smettere di calcio. Masina torna vicino a Bologna, dove la sua carriera era decollata, e sceglie di cominciare quella da tecnico. Il Toro, dunque, non è stato l’ultimo capitolo della sua storia calcistica: è stato il punto in cui ha capito che il prossimo pallone da giocare poteva essere quello da insegnare, non da rincorrere.