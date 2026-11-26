Brutte notizie in casa Lazio. Nel prossimo impegno contro il Torino, che andrà in scena all'Olimpico Grande Torino sabato 28 novembre alle ore 18:00, la Lazio e Gennaro Gattuso dovranno fare a meno di Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese oggi ha svolto lavoro personalizzato e non si è allenato in gruppo. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento muscolare, come riporta Sky Sport, che lo metterà fuori causa per la gara contro i granata. Una tegola per l'allenatore biancoceleste che dovrà ridisegnare il suo centrocampo e rinunciare a uno suoi giocatori più affidabili e in forma in questo inizio di stagione.