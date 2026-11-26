Il Torino ultimamente segna poco e sabato si troverà davanti proprio la difesa che finora ha concesso meno gol in Serie A. Nelle ultime quattro giornate i granata sono andati a segno soltanto due volte e hanno raccolto appena un punto, con tre sconfitte e un pareggio. La squadra di Abate ha quindi bisogno di ritrovare risultati e fiducia, a partire proprio dalla fase offensiva. Dopo 12 partite il bilancio è di 15 reti realizzate, mentre tra i singoli Adams è fermo a quota quattro centri, Simeone ne ha segnati due e Vlasic soltanto uno. Sabato, all'Olimpico Grande Torino, gli attaccanti granata saranno chiamati a trovare maggiore incisività contro la retroguardia più solida del campionato. La gara avrà anche una cornice speciale, con il debutto della maglia celebrativa per i 120 anni del club: il Torino vorrà accompagnare l'occasione con una prestazione convincente.

Lazio blindata e capolista: appena nove gol subiti

Il confronto mette in evidenza soprattutto la differenza di rendimento tra le due squadre. La Lazio ha già realizzato 28 gol, quasi il doppio rispetto ai 15 del Torino, e in dodici giornate ha incassato appena nove reti. I granata, invece, hanno subito 18 gol. Anche il dato sulle conclusioni conferma il divario: 130 tiri per la squadra di Sarri contro i 98 degli uomini di Abate. La capolista fa registrare anche una percentuale di possesso palla superiore, pari al 54,3% rispetto al 49,9% granata, e ha mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni. Questi numeri rendono evidente il livello dell'avversario: per impensierire la miglior difesa della Serie A, il Torino dovrà aumentare il proprio peso offensivo e sfruttare con maggiore efficacia le occasioni da gol.