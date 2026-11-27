Mentre il cuore della difesa e il modulo restano legati alle ultime valutazioni della vigilia, il principale punto interrogativo in casa Torino riguarda le condizioni di Rafik Belghali e la gestione della corsia destra contro la Lazio. L'esterno algerino ha svolto per tutta la settimana un programma di lavoro personalizzato a causa del riacutizzarsi dell'infiammazione al ginocchio destro che lo aveva già costretto a uscire anzitempo nella sfida al Maradona. La sua presenza dal primo minuto appare fortemente a rischio e lo staff tecnico scioglierà le riserve soltanto dopo la rifinitura al Filadelfia, con l'intenzione di non correre rischi di ricadute vista la lunga serie di impegni ravvicinati contro Genoa, Inter e Cagliari.

Toro, dubbio Belghali sulla destra: tutte le possibili opzioni di Abate

Qualora Belghali dovesse partire dalla panchina o essere risparmiato, Ignazio Abate ha già individuato tre possibili soluzioni sulla fascia destra a seconda dell'assetto scelto. La prima opzione è l'immediato rientro di Niccolò Fortini. Il classe 2006 ha migliorato sensibilmente la propria condizione atletica dopo un mese di stop per pubalgia ed è il candidato naturale nel caso di conferma del 3-5-2, pur non avendo ancora i novanta minuti nelle gambe (non gioca dalla quinta giornata contro il Bologna-Torino). La seconda opzione è Nathan Patterson: L'esterno scozzese rappresenta la pista più solida e prudente qualora Abate optasse per la difesa a quattro, garantendo maggiore copertura nelle sovrapposizioni sulla corsia dove la Lazio dovrà fare a meno dello squalificato Nuno Tavares.

L'incognita Belghali e la certezza Cacciamani sull'out di sinistra: Abate studia le contromosse

Nessun dubbio invece sull'out di sinistra, dove Alessio Cacciamani è ormai una certezza assoluta dopo la buona prestazione offerta al Maradona: il giovane talento granata avrà il compito di spingere con continuità e cercare di portare a casa il suo primo gol in maglia granata davanti al pubblico di casa dell'Olimpico

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Tuttavia, il tecnico granata potrebbe decidere di adottare una soluzione più offensiva per arginare le avanzate biancocelesti e cercare di essere più pericolosi negli ultimi venticinque metri. Sullo sfondo infatti, resta l'opzione di avanzare Gaetanoo Zakarianel centrocampo a quattro per aumentare la spinta offensiva (soluzione adottata in extremis contro il Napoli visto l'infortunio nel primo tempo di Belghali).