"Mancano i soldi" è una frase terribile. Ma che a dirlo sia stato il presidente del Como, fa effetto. Una squadra che con investimenti oculati (ma ingenti, va detto) ha scalato le più importanti categorie del calcio italiano ed europeo, ora si trova ad arrancare. Non lo fa in un momento in cui i tifosi, particolarmente contenti, recriminano. Ma lo fa in un momento in cui le competizioni iniziano a diventare tante, le rotazioni sempre più necessarie.

La denuncia di Suwarso: "Non abbiamo soldi"

La questione stadio: ecco le spese del Como

maggio

Intervistato da Sky Sport prima della gara casalinga di Champions contro l'AEK Atene (poi vinta dal Como 1-0), Mirwan Suwarso si è lasciato andare a dichiarazioni che non sono passate inosservate: “, secondo me non arriverà nessuno. Se avremo un’opportunità la prenderemo ovviamente in considerazione, ma in programma abbiamo di non prendere nessuno”. Dopo anni di spese, per i giocatori, per le strutture, per lo staff, per il pubblico... Ora il Como apparentemente non ha più niente da spendere. Almeno, non lo ha nel parco giocatori.Perché l'altra notizia, uscita fuori in questi giorni, riguarda lo stadio Giuseppe Sinigaglia:. Ad annunciarlo è stato il capogruppo di Svolta Civica Vittorio Nessi: "Quando venne presentato il progetto per lo stadio il 4 febbraio 2025 gli obiettivi dichiarati erano:2026 per la conclusione della progettazione di fattibilità, e quel termine ce l’abbiamo ormai alle spalle; ottobre 2027 per il completamento della prima fase dei lavori sui settori est-ovest; agosto 2028 per il completamento della seconda fase. E non c’entra nulla la tribuna provvisoria costruita questa estate, visto che sappiamo tutti essere un manufatto provvisorio che dovrà essere abbattuto". Tempi impellenti, dunque, per un Como che da tempo, si sa, ha l'intenzione di mettere mano e non poco sulla struttura che ne ospita le gare casalinghe.. Una situazione analoga a quanto sta accadendo al Torino, che pure si trova uno step in avanti. Per nessuno dei due club, però, si conosce il costo reale che dovrà sostenere per la struttura.