Dichiarazioni che spaventano del presidente del Como. Ma poi si scopre dello stadio...
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"Mancano i soldi" è una frase terribile. Ma che a dirlo sia stato il presidente del Como, fa effetto. Una squadra che con investimenti oculati (ma ingenti, va detto) ha scalato le più importanti categorie del calcio italiano ed europeo, ora si trova ad arrancare. Non lo fa in un momento in cui i tifosi, particolarmente contenti, recriminano. Ma lo fa in un momento in cui le competizioni iniziano a diventare tante, le rotazioni sempre più necessarie.
La denuncia di Suwarso: "Non abbiamo soldi"Intervistato da Sky Sport prima della gara casalinga di Champions contro l'AEK Atene (poi vinta dal Como 1-0), Mirwan Suwarso si è lasciato andare a dichiarazioni che non sono passate inosservate: “Non abbiamo soldi per questo mercato, secondo me non arriverà nessuno. Se avremo un’opportunità la prenderemo ovviamente in considerazione, ma in programma abbiamo di non prendere nessuno”. Dopo anni di spese, per i giocatori, per le strutture, per lo staff, per il pubblico... Ora il Como apparentemente non ha più niente da spendere. Almeno, non lo ha nel parco giocatori.
La questione stadio: ecco le spese del ComoPerché l'altra notizia, uscita fuori in questi giorni, riguarda lo stadio Giuseppe Sinigaglia: in data 13 novembre, il Como ha depositato in comune il progetto per il nuovo stadio. Ad annunciarlo è stato il capogruppo di Svolta Civica Vittorio Nessi: "Quando venne presentato il progetto per lo stadio il 4 febbraio 2025 gli obiettivi dichiarati erano: maggio 2026 per la conclusione della progettazione di fattibilità, e quel termine ce l’abbiamo ormai alle spalle; ottobre 2027 per il completamento della prima fase dei lavori sui settori est-ovest; agosto 2028 per il completamento della seconda fase. E non c’entra nulla la tribuna provvisoria costruita questa estate, visto che sappiamo tutti essere un manufatto provvisorio che dovrà essere abbattuto". Tempi impellenti, dunque, per un Como che da tempo, si sa, ha l'intenzione di mettere mano e non poco sulla struttura che ne ospita le gare casalinghe. Suwarso non avrà soldi per il mercato di gennaio. Certo, però, dovrà essere pronto a spenderne non pochi quando il Comune, che ha ora la palla in mano, si esprimerà a riguardo. Una situazione analoga a quanto sta accadendo al Torino, che pure si trova uno step in avanti. Per nessuno dei due club, però, si conosce il costo reale che dovrà sostenere per la struttura.
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