“Se non è giusto non farlo,

se non è vero non dirlo”

Marco Aurelio

Dopo “La Stampa” e “Il Sole24 Ore”, ora è la volta de “Il Foglio” di occuparsi della vendita del Toro, e lo fa surrettiziamente dando un’altra notizia: Urbano Cairo vorrebbe comprarsi la Sampdoria. Ergo, se Cairo vuole trasferirsi calcisticamente sotto “La Lanterna” vuol dire che ha intenzione di cedere finalmente il Toro. E qui il giornale diretto da Claudio Cerasa ci da un’altra notizia(a mio parere la vera notizia a cui mira l’articolo), pardon, indiscrezione: l’editore alessandrino vorrebbe, per cedere la sua creatura Granata, cento milioni in più a quanto varrebbe. Facendo un po’ di calcoli e usando gli artifici dell’immaginazione, a questo punto potremmo anche stabilire la forchetta in cui oscilla la richiesta di Cairo per cedere la proprietà del Toro: siamo tra i 200 e i 250 milioni di euro. Questo sempre se l’indiscrezione de “Il Foglio” sia vera, e non un ennesimo favore fatto per smuovere le acque. Perché se c’è una cosa incontestabilmente vera, è che Cairo davvero vuole far passare di mano la proprietà del Toro, e sganciarsi così da una avventura che non è più in grado di gestire rispetto alle aspettative della piazza e da una situazione economica fattesi sempre più seria in negativo. Solo che a me, animato da deficienza naturale, tutta questa storia congeniata dall’Intelligenza Artificiale su “Il Foglio”, pare arzigogolata male all’interno di un minestrone dove è cucinato l’avvenire dell’impero di Cairo con ingredienti di ogni tipo. Stefano Barigelli, dopo una vita dedita ad occuparsi solo di sport, che va a dirigere “Il Corriere della Sera” al posto di Luciano Fontana, sa tanto di metodo del “finché la barca và, lasciala andare”. Non serve, al “Corriere”, un nuovo direttore per dettare una linea, quella da diversi anni la portano avanti in modo autonomo le firme di punta del giornale sotto l’attento sguardo sui conti del solito onnipresente Cairo, ma solo uno capace di fare da killer e sfoltire il corpo redazionale del giornale guida del Paese. Pare che Fontana non se la sentisse di farlo. I bilanci del “Corriere”, a detta dell’articolo, potrebbero quest’anno chiudere in affanno, e allora se nel Toro sulla cosa ci si mette una pezza vendendo a rotta di collo i giocatori migliori per fare cassa, in una attività di impresa si procede al taglio dei costi fissi, e quello del personale è da sempre tra i più rilevanti. Su questo Cairo è imbattibile, lavora di tagliola e cucito e alla fine ti fa mandare giù qualsiasi cosa. “Non si può fare altrimenti”, è la sua filosofia, “e se c’è qualcuno più bravo di me a gestire “Corriere della Sera” e “La7”, si faccia avanti”.

Messa così, è ovvio come ogni discorso o critica muoia sul nascere, solo che intanto il precariato a “La7” rimane lì immobile come una statua di sale, con il paradosso di sussistere all’interno del contesto giornalistico italiano posto più a sinistra. Non essendoci alternative si prosegue facendo orecchie da mercante e utilizzando abbondante semantica immaginifica per tenere a bada le critiche. Con il Toro sono anni che utilizza questo metodo, è stato chiaramente capace di approfittare dello stato di immobilismo economico/imprenditoriale presente in questo momento nel Paese, per agire indisturbato nella sua filosofia da depaupero. Fare le nozze con i fichi secchi è sempre meglio che rinunciare alle nozze, e in assenza di un nuovo “Nazareno” abile nel trasformare dell’acqua in vino, lui, Cairo, si presenta ogni volta come quello capace di far scorrere un po’ di acqua nel deserto. Solo che da tre anni a questa parte non riesce più a trovare il bandolo della matassa della convenienza di restare alla guida del Toro, troppi sono i nodi da sciogliere, ivi compreso quello dello “Stadio Olimpico Grande Torino”. Soltanto che vuole cedere il club monetizzando il più possibile, ed è qui che probabilmente la situazione al momento si è incagliata. Se la cifra è quella di “100 milioni in più del suo valore”, ipotizzata da “Il Foglio”, è chiaro quanto difficile sia trovare qualcuno disposto a prendere in considerazione l’idea di accollarsela. In questo senso, il dire continuamente di Cairo, negli ultimi tempi, di essere disposto a cedere il Toro, diventa un esercizio di pura retorica. Di più: un azzardo da giocatore da poker, che vuole prendersi l’intera posta con una doppia coppia tra le mani. Con questa modalità diventa difficile uscirne, e intanto si continua a progettare la vendita dei pezzi migliori dell’argenteria.

L’approccio di Cairo, almeno con il Toro, è quello del nobile decaduto senza più rendite, che a scadenze regolari si vende i pezzi di valore accumulati nel tempo, pur di non affogare nell’indigenza. Ecco quindi in queste ore circolare la voce della vendita di Alessio Cacciamani, prodotto del vivaio del casato Granata, al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Una cessione prevista per gennaio, e che fatalmente andrebbe ad impoverire a campionato in corso il già non eccelso livello tecnico presente sulla fascia destra del Toro. Ma se uno porta a dirigere “Il Corriere della Sera”, ovvero il più importante quotidiano d’Italia, quello che fino ad oggi è stato alla direzione della “Gazzetta dello Sport”, non deve dare molta importanza all’aspetto tecnico e alla qualità dello stesso. Sia detto con tutto il rispetto per Stefano Barigelli. Insomma, è vero che il giornalismo del “Corriere” spesso negli ultimi anni è stato venduto con abbonamenti dal prezzo super scontato(“Il Foglio” dice addirittura “a prezzi quasi simbolici”), però rimane un quotidiano a cui l’Italia che legge(così poca che tra poco toccherà dichiararla razza protetta)guarda ancora con deferenza. Certo quando si è fatto intervistare lo scorso 2 agosto da Fabrizio Roncone, il comitato di redazione del “Corriere” non l’ha presa molto bene: “questo Cdr ritiene inopportuna la scelta di dedicare uno spazio così ampio, ben due pagine, a un’intervista all’editore… scelte di questo genere comportano un rischio concreto: renderci autoreferenziali e trasmettere ai lettori un’immagine di scarsa indipendenza della testata”. Memorabile è il passaggio del comunicato del Cdr in cui si denuncia il grave “tempismo dell’intervista visto che venerdì l’azienda aveva annunciato, a partire dal 5 agosto, l’aumento di 20 centesimi del prezzo del quotidiano”. Cairo nasce pubblicitario, l’autoreferenza gli scorre lungo le vene a volte sostituendosi persino al sangue, quindi il giorno dopo piazza anche una sua intervista sulla “Gazzetta dello Sport”.

Siamo oltre al conflitto di interessi, siamo alla satrapia conclamata. L’incipit della giornalista chiamata a raccogliere le sue parole e il testimone da Roncone, è una lezione che in Corea del Nord stanno ancora studiando per poi applicarla con applicazione e dovizia all’agiografia della famiglia Kim. Nella didascalia del pezzo si raggiunge una vetta, che neanche dei giorni migliori della “Pravda”: sotto la fotografia di un Cairo ovviamente sorridente, i titolisti della “Rosea” scrivono “numero uno”. Immaginiamo la giornalista appuntare con diligenza le parole assertive di Cairo in stile comunicazione “Saatchi&Saatchi”, quando fa la promessa delle promesse: “se sarà il mio ultimo anno in Granata(sulla Gazzetta, la g era in minuscolo) lo farò alla grandissima”. L’iperbole dell’annuncio è della stessa qualità di quella di Silvio Berlusconi, allorché da un palco di “Piazza San Giovanni” dichiarò che il suo governo avrebbe sconfitto il cancro entro tre anni. Sarà l’eccitazione da palco o l’ottimismo della volontà a guidare certe uscite, chissà. A pensarci razionalmente, e disponendo di alcune informazioni sulla situazione della Sampdoria, non credo Cairo partirà all’assalto dei “blucerchiati”. Però magari stavolta mi sorprende. Andiamo con ordine, ricapitolando: “La Stampa” sul finire del 2024 pubblicò una indiscrezione su una trattativa della “Red Bull” per acquisire il Toro, il tutto condito da un incontro segreto tra il sindaco Lo Russo e Cairo per la vendita dell’Olimpico Grande Torino. Poi è stata la volta de “Il Sole24ore”, con l’indiscrezione del mandato affidato a “Bank of America” per vendere il club a 200 milioni. Ora c’è “Il Foglio” che racconta di un Cairo ad un passo dal vendere il Toro, cosa che potrebbe essere il viatico per far approdare, direttamente da “Sky” lo juventino Federico Ferri al posto di Barigelli. La chiosa mi sa troppo da “soap”, il che fa perdere molta credibilità a tutta l’indiscrezione. Staremo a vedere. Cairo, temo, non mi inviterà mai al “Sant Ambroeus” per consumare delle “Tagliatelle Giallo Milano”(fa niente,tanto sono intollerante al burro), però mi piacerebbe intervistarlo, anche se fosse nel contesto di un semplice bar. Pagherei io le consumazioni, lo giuro.