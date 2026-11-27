Per Noi Granata, il passato è monumentale e un mito fondativo, mentre il presente è grigio, inutile girarci intorno. Facciamo prova di tifo carico di passione, ma troppo spesso, anche a confronto di compagini che sulla carta hanno enormemente meno di noi in termini di basi da cui partire, ci sentiamo insoddisfatti, con un retrogusto amaro, guardando la nostra squadra ben lungi dall’essere competitiva.

E così succede che, dopo una partita ben giocata contro una squadra emergente come il Como di Césc Fabregas, sconfitti dopo aver sfiorato il 2-0 a un quarto d’ora dal fischio finale, anziché far leva sull’orgoglio di aver ben giocato -sebbene sconfitti- andiamo in trasferta a Frosinone per essere dominati, maramaldeggiati dall’avversario in maniera sconcertante. E ci tocca sorbirci le interviste di fine partita in cui ci dicono che tutto sommato siamo stati all’altezza.

Ora. Durante quell’incontro mi è capitato di notare e di paragonare gli atteggiamenti dei due allenatori. Premetto che non amo chi teleguida i propri giocatori come omini del Subbuteo, mentre ho sempre amato la massima del grande Nereo Rocco “mi te digo cosa far, poi in campo te ghe va tì”. Però… durante Frosinone-Torino, appunto, ho osservato e cercato di carpire urla e “suggerimenti” da parte dei due allenatori, divisi solo dal “quarto uomo” (termine che richiama i titoli dei film di Alfred Hitchcock).

A fronte di un allenatore dei granata compassato e per lo più silente, ho seguito Nassimiliano Alvini entusiasta, dire ai suoi di dare battaglia, di non dar tregua agli avversari, l’ho visto “giocare” letteralmente con loro, mandare persino a quel paese il suo centravanti Raimondo per un passaggio insensato, errore di gioventù. E in questo forte sentire di un allenatore che viene dalla gavetta, che ha allenato tanto ed è stato sempre lontano dalle luci della ribalta, beh, ho pensato a tanti artigiani del pallone. E, andando a ritroso nel tempo e nel mio lungo curriculum di tifoso granata, mi è venuto in mente Nedo Sonetti.

Campionato 1994-1995. È il Torino dello “sceriffo” presidente Calleri.

Partiamo male. Rosario Rampanti e Ruggiero Rizzitelli non s’intendono. Capita, nelle aziende e negli spogliatoi delle squadre.

All’esonero dell’allenatore, autentica bandiera granata, Rizzitelli risorge immediatamente siglando una doppietta nella trasferta a Foggia -Lido Vieri momentaneamente in panchina a guidare i granata- poi viene la scelta dell’allenatore: sarà Nedo Sonetti.

Piombinese, già tre promozioni in Serie A bel suo curriculum, saranno cinque in totale a fine carriera.

Il suo Torino, quel bel Torino, vinse, ricordiamocelo bene, entrambi i derby di quel campionato.

Giovedì 26 gennaio 1995. Ero a Jesi. La mattina presto, prima di entrare in New Holland, andai subito alla stazione per comprare i giornali. La sera prima ero stato impegnato in una riunione di lavoro, avevo conosciuto solo il risultato a cose fatte:

Torino batte Juventus 3 - 2.

Dalla prosa di Roberto Beccantini:

“La Juve lepre (i bianconeri chiusero in testa il girone d’andata) è un treno locale. Ferma in tutte le stazioni (appena sconfitta a Cagliari quattro giorni prima). Però che Toro, signori. Un inno al coraggio e al cuore. Da applausi.

Aggrediti a velocità supersonica, difesa e centrocampo bianconeri sono andati in frantumi, come un vaso che cade dalla mensola”.

Dalle pagelle dell’indimenticabile Marco Ansaldo: “Pelé di fioretto, stravince il confronto dinamico con Sousa e impegna Conte. Rizzitelli: l’Avvocato lo definirebbe un bello di notte. Angloma: una spina nel fianco sino della Juventus. Pastine: la notte della rivincita su coloro che pensano che una squadra in lotta per la salvezza dovrebbe avere un portiere magari meno talentuoso in prospettiva, ma più affidabile al momento. Tre parate decisive, delle quali il rigore non è neppure la più complicata”.

Già, il rigore, spinta di Falcone su Vialli, “Amendolia fischia un generoso rigore per la Juventus. Neanche troppa rabbia in Maratona. Pastine para. Vince il Toro, che non doveva, non poteva: è proprio derby”, Gian Paolo Ormezzano.

Il Torino si ripeterà a primavera: il Torino fu la bestia nera dei bianconeri in quella stagione.

Dopo il 3-2 del match di andata, i granata si ripetono il 9 aprile, di nuovo con la doppietta di Rizzitelli, due goal come all’andata che regalano la supremazia cittadina al sodalizio allenato da Nedo Sonetti (1-2 il finale).

Nedo Sonetti.

Oggi che ha passato gli ottanta, non si è mai guardato indietro con rimorso.

Il suo carattere, certo, è sempre stato toscanamente fumantino. Spesso incandescente, probabilmente sospinto dalla vena che pulsa per le sue origini, Nedo non le ha mai mandate a dire, specie ai giornalisti. Una ruvidità autentica, altro tratto peculiare dell’uomo di paese, che probabilmente non lo ha aiutato a scalare verso l’Olimpo del calcio. Eppure a lui non è mai interessato. Le manipolazioni sono roba per chi non ha fegato. La verità, anche se fa male, prego. Metterci la faccia, sempre.

Gli scherzi del tempo lavorano un viso imponente, piazzato su una corporatura altrettanto imperiosa: segni di riconoscimento che hanno contribuito a fare di Nedo Sonetti il prototipo dell’allenatore burbero, perennemente accigliato, eppure capace di trasformarsi in un padre per centinaia di calciatori. Uno che poteva anche usare l’attaccapanni per farsi capire. E che non si sarebbe dichiarato soddisfatto nel post partita di Frosinone.