Tempo di Torino-Lazio, una gara che vedrà all'opera due squadre che stanno vivendo momenti completamente diversi tra di loro. Da una parte i granata di Abate, chiamati a dare una risposta forte dopo un solo punto nelle ultime quattro gare. Dall'altra parte i biancocelesti di Gattuso stanno vivendo un momento d'oro: primo posto in solitaria, con due punti di vantaggio sui rivali cittadini della Roma. Chi deve rispondere, chi deve confermare, ma senza ombra di dubbio questo incrocio è un'ottima fonte di dibattito in casa granata. Uno dei temi è il modulo con cui i granata di Abate potrebbero scendere in campo: lo stesso allenatore non ha escluso la difesa a quattro, ma tutto potrebbe dipendere dalla risoluzione o meno del caso Ricardo Rodriguez.

Linea dura su Rodriguez

"La difesa a quattro può essere una possibilità. Su Rodriguez non so ancora, mi confronto oggi con la società". Abate parla chiaro e cristallino sull'argomento, senza molti giri di parole. L'elvetico effettivamente ha giocato molto poco da quando è tornato nella città della Mole Antonelliana. Qualche minuto nella sconfitta interna contro la Roma, un primo tempo completo nella vittoria con l'Udinese sempre all'Olimpico Grande Torino. Poi il nulla, la panchina contro il Parma e un infortunio che l'ha tenuto fuori fino alla sosta per le nazionali. Nonostante l'acciacco il giocatore ha risposto presente, scendendo in campo non senza qualche velo di polemica da parte della stampa svizzera e dal Torino stesso.

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 14: Ricardo Rodríguez of Torino FC during the Serie A match between Torino FC and AS Roma at Stadio Olimpico Grande Torino on September 14, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Non è andata giù alla società granata la risposta di Rodriguez alla Svizzera. "Sei infortunato? Non vai", oppure "Non sono ancora pronto al 100%". Questo è stato uno di quei casi in cui l'Io ha prevaricato il Noi. La linea adottata dalla società è stata quella dura, costata al difensore la convocazione per la trasferta del Maradona. Per dirla tutta, un atto di egoismo personale alquanto grave, a maggior ragione considerando il periodo negativo che sta attraversando il Toro. Si rema tutti nella stessa direzione e ora anche la gara con la Lazio è in dubbio per lo svizzero. Va però considerato un altro aspetto. Ismajli non è in condizioni splendide a livello atletico e fisico, Biraghi anche e le scelte lì dietro sono poche. Dubbio amletico all'orizzonte: punire e o fare di necessità virtù. In attesa del confronto finale.