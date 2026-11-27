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Ora vincere diventa necessario, per il Torino. E da chi ripartire, dopo un solo punto nelle ultime quattro? Il pareggio è maturato contro il Lecce, un risultato che non può essere visto di buon occhio. Ovviamente da chi ha dimostrato di essere più affidabile in questo momento non proprio felicissimo. Come la scorsa giornata, e come sarà per tutto il campionato, noi di Toro News vi diamo consigli su chi schierare al Fantacalcio. Nella gara che vedrà sfidarsi Torino e Lazio a partire dalle 18:00 di sabato 28 novembre, scopriamo chi sono i giocatori da schierare assolutamente e quelli da evitare tra le fila dei granata grazie ai consigli di Antonio Giordano, giornalista e pagellista di Fantacalcio.it.

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