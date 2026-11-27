L’entusiasmo per la convincente vittoria casalinga contro il Bologna per 4-2 è la benzina perfetta per affrontare una delle trasferte più insidiose della stagione. Domani, sabato 28 novembre, con calcio d'inizio fissato alle ore 11:00, il Torino Primavera guidato da Francesco Baldini sarà di scena in Sardegna contro il Cagliari. I granata si presentano all'appuntamento forti del successo ottenuto tra le mura amiche del Robaldo contro i rossoblù, un risultato fondamentale che ha permesso alla squadra di salire al quindicesimo posto a quota 13 punti, portandosi a due lunghezze dalla zona playout e a sei punti di distanza dal treno playoff.

Esame Sardegna per il sorpasso: il Torino Primavera sfida il Cagliari sull'onda del poker al Bologna

Di fronte ci sarà un Cagliari desideroso di riscatto e reduce da un momento complicato. La formazione allenata da Gallego occupa attualmente la dodicesima posizione a quota 14 punti — una sola lunghezza avanti al Toro — ed è incappata in due sconfitte consecutive, cadendo prima in casa contro la Lazio e poi in trasferta a Verona con un sonoro 3-0. I numeri raccontano di una squadra dal rendimento identico tra casa e trasferta (7 punti raccolti in entrambi i casi, frutto complessivamente di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte in 11 giornate), ma con evidenti fragilità difensive: a fronte delle 15 reti realizzate, i rossoblù ne hanno infatti incassate ben 23.

Dal 2022 zero pareggi tra sardi e granata : oggi divisi da un solo punto in classifica

Lo storico tra le due formazioni offre spunti decisamente interessanti. Nella passata stagione il Torino ha fatto bottino pieno contro i sardi, imponendosi prima in trasferta per 1-0 — grazie alla rete decisiva di Carvalho al 51' della ripresa — e poi nel match di ritorno ad Orbassano con un netto 3-1 (in gol Ewurum, Ferraris e Gabellini per il tris). Allargando lo sguardo al bilancio complessivo dal 2007/2008 ad oggi, i numeri sorridono ai granata, avanti con 16 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte in 28 confronti totali (45 gol fatti e 27 subiti). Guardando alle sfide in Sardegna, tra la stagione 2012-2013 e la stagione 2022-2023 il Toro non è riuscito a vincere in trasferta (raccogliendo nel frattempo tre successi consecutivi tra Coppa Italia e campionato ma tutti in casa): il digiuno esterno è durato dallo 0-1 firmato da Parigini nella gara d'andata della stagione 2012-2013 fino allo 0-1 siglato da Ansah all'andata del 2022-2023. Proprio da quel match in avanti il trend si è rivelato nettissimo e privo di mezze misure: negli ultimi 10 incroci il Toro ha vinto 7 volte e perso 3, senza registrare alcun pareggio.

Torino Primavera, missione continuità a Cagliari: Baldini punta sulla fragilità difensiva sarda

La trasferta in terra sarda rappresenta dunque uno snodo cruciale per dare finalmente continuità ai risultati per la formazione granata. Baldini punterà ancora sulla vena realizzativa emersa nell'ultimo turno per colpire una difesa sarda tutt'altro che impenetrabile (è tra le peggiori in questo inizio di campionato insieme allo stesso Toro), cercando di conquistare un successo che significherebbe sorpasso diretto in classifica e un ulteriore slancio verso le zone più alte della classifica, mettendo in orbita la zona più ambita dei play-off scudetto.