Dopo Genoa-Frosinone 1-1 ecco un altro pareggio. Lazio e Milan si dividono la posta in palio, così come i tempi. Nella prima frazione di gioco i biancocelesti dominano in lungo e in largo, andando sul doppio vantaggio con le reti di Cancellieri e Noslin. Nella ripresa Amorim ribalta il Milan con i cambi e il Diavolo ne trae profitto: protagonista assoluto Moreira, che con una doppietta pareggia il conto. Nel finale l'assalto rossonero non porta i suoi frutti.

Serie A, la classifica

Il pareggio non fa male però alla Lazio, che almeno per un'altra notte potrà guardare dal primo posto la classifica in attesa di Roma e Inter. Secondo pareggio di fila per il Milan di Amorim, che deve guardarsi le spalle da Como, Juventus e Atalanta.