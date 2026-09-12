Come cambia la classifica della Serie A dopo il risultato maturato all'Olimpico di Roma tra Lazio e Milan
Le scadenze dei giocatori del Toro (VIDEO)
Dopo Genoa-Frosinone 1-1 ecco un altro pareggio. Lazio e Milan si dividono la posta in palio, così come i tempi. Nella prima frazione di gioco i biancocelesti dominano in lungo e in largo, andando sul doppio vantaggio con le reti di Cancellieri e Noslin. Nella ripresa Amorim ribalta il Milan con i cambi e il Diavolo ne trae profitto: protagonista assoluto Moreira, che con una doppietta pareggia il conto. Nel finale l'assalto rossonero non porta i suoi frutti.
Serie A, la classificaIl pareggio non fa male però alla Lazio, che almeno per un'altra notte potrà guardare dal primo posto la classifica in attesa di Roma e Inter. Secondo pareggio di fila per il Milan di Amorim, che deve guardarsi le spalle da Como, Juventus e Atalanta.
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