Il Torino nel futuro di Palladino per determinare un 50% o, se sarà un successo per Abate, un 25%. Nuova panchina, nuova avventura: il Bologna ringrazia Domenico Tedesco e con un solo punto in quattro partite di Serie A riparte dalla figura di Raffaele Palladino. Il tecnico campano è pronto a cominciare la sua quarta avventura, quinta se si considera anche il biennio sulla panchina della Primavera del Monza. In questo quarto esordio tra i professionisti affronterà i granata. Ma come sono andati quelli precedenti?

Un pareggio e una sconfitta: quando Palladino non ha trionfato

Una vittoria: Monza-Juve. E quelle parole di Berlusconi...

Il primo esordio è quello buono, ma mettiamolo un attimo da parte. Con Fiorentina e Atalanta, la prima partita non è andata allo stesso modo. Palladino ha cominciato il proprio percorso sulla panchina dei viola il 17 agosto 2024 allo stadio Ennio Tardini.L'anno successivo, a stagione in corso, è andata peggio sulla panchina dell'Atalanta.L'unica vittoria per Palladino è arrivata al suo esordio assoluto sulla panchina di una squadra di Serie A. Il 18 settembre 2022 il tecnico campano subentrava a Stroppa sulla panchina del Monza,. E in riferimento a quel periodo, Palladino ha riportato,, un avvenimento che l'ha segnato: "Prima di Monza-Juventus il presidente Berlusconi mi chiese se avessi il coraggio di partire dall'inizio. Lì ci volle coraggio, qui invece non è servito: mi è bastato parlare con il presidente e i direttori per avvertire subito la fiducia e la giusta scintilla".