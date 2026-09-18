Monza, Fiorentina, Atalanta e ora Bologna: come sono andati gli esordi sulle nuove panchine per Raffaele Palladino?
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Il Torino nel futuro di Palladino per determinare un 50% o, se sarà un successo per Abate, un 25%. Nuova panchina, nuova avventura: il Bologna ringrazia Domenico Tedesco e con un solo punto in quattro partite di Serie A riparte dalla figura di Raffaele Palladino. Il tecnico campano è pronto a cominciare la sua quarta avventura, quinta se si considera anche il biennio sulla panchina della Primavera del Monza. In questo quarto esordio tra i professionisti affronterà i granata. Ma come sono andati quelli precedenti?
Un pareggio e una sconfitta: quando Palladino non ha trionfatoIl primo esordio è quello buono, ma mettiamolo un attimo da parte. Con Fiorentina e Atalanta, la prima partita non è andata allo stesso modo. Palladino ha cominciato il proprio percorso sulla panchina dei viola il 17 agosto 2024 allo stadio Ennio Tardini. Termina con un pareggio in casa del Parma: gol al 22' di Man e pareggio al 75' a firma di Cristiano Biraghi. L'anno successivo, a stagione in corso, è andata peggio sulla panchina dell'Atalanta. 22 novembre 2025, a Napoli finisce 3-1 per i padroni di casa: doppietta di Neres e gol di Lang, con la rete di Scamacca a completare il risultato.
Una vittoria: Monza-Juve. E quelle parole di Berlusconi...L'unica vittoria per Palladino è arrivata al suo esordio assoluto sulla panchina di una squadra di Serie A. Il 18 settembre 2022 il tecnico campano subentrava a Stroppa sulla panchina del Monza, dovendo affrontare per prima la Juventus. Un unico gol di Gytkjaer al 74' e vittoria da parte dei lombardi nella gara casalinga dell'U-Power Stadium, oggi di nuovo stadio Brianteo. E in riferimento a quel periodo, Palladino ha riportato, nella conferenza stampa di presentazione sulla panchina del Bologna, un avvenimento che l'ha segnato: "Prima di Monza-Juventus il presidente Berlusconi mi chiese se avessi il coraggio di partire dall'inizio. Lì ci volle coraggio, qui invece non è servito: mi è bastato parlare con il presidente e i direttori per avvertire subito la fiducia e la giusta scintilla".
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