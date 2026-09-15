Partenza di Serie A in salita per il Parma: 1 punto in quattro partite. La società ha iniziato a pesare la posizione del giovane tecnico Cuesta. Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia, ha evidenziato che la fiducia nei confronti dell'allenatore permane ma l'ultima sfida prima della sosta per le Nazionali sarà molto importante. L'avversario sarà il Genoa. In caso di nuova sconfitta verrebbero approfondite le valutazioni. Sempre Longari, ha svelato chi potrebbero essere i nomi per il post-Cuesta: "Nicola è un nome autorevole, come D'Aversa in caso di ribaltone". Sia Davide Nicola sia Roberto D'Aversa sono stati legati al Torino in due fasi diverse della storia recente. Entrambi subentrati sotto la Mole, entrambi hanno condotto la squadra alla salvezza per poi non essere confermati. A Nicola succedette Juric, a D'Aversa l'attuale allenatore Abate. Tra l'altro per D'Aversa sarebbe un ritorno al Parma, dove ha allenato cogliendo ottimi risultati dal 2016 al 2021.