Serie A, la 17ª giornata: apre Parma-Fiorentina, occhi su Atalanta-Inter

Grande ressa nella zona centrale della classifica di Serie A

Partiamo dunque dalla zona centrale della classifica. La sfida "diretta" è tra Udinese e Lazio, con i biancocelesti che non vogliono perdere il treno Europa mentre i friulani cerano punti per una salvezza tranquilla e per tentare di rialzarsi. Sfide più complesse per Atalanta, Sassuolo e Cremonese, che incontrano rispettivamente Inter, Bologna e Napoli. Seppur le tre big del nostro campionato siano reduci dalla trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa, sono sempre squadre temibili e di qualità. Fare punti per le prime tre non è però scontato. Più defilato il Como, a quota 24 punti, che andrà a Lecce per provare a vincere, cercando così di non perdere il buon slancio di inizio torneo. Il Lecce invece ha fame di punti per la salvezza. Questa giornata ci sono anche tre "testacoda" di classifica: Pisa-Juventus, Milan-Verona e Roma-Genoa. Tre sfide sulla carta già indirizzate ma che possono riservare sorprese "fatali" per le grandi. Poi c'è un match salvezza tutt'altro che banale, Parma-Fiorentina con i viola che dopo la prima vittoria in stagione intendono continuare su questa strada, mentre il Parma vuole stare lontano dalla zona calda di classifica. In questo contesto il Torino incontra il Cagliari, che deve fare punti, ma i granata possono puntare a cogliere una giornata a loro favore per fare un ulteriore balzo in avanti in classifica, sempre in attesa dei vari recuperi dopo le gare rinviate causa Supercoppa Italiana.