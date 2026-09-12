Le scadenze dei giocatori del Toro (VIDEO)
Storia di Davide contro Golia. Il Cagliari fa il colpo grosso a Bergamo e batte l'Atalanta di Maurizio Sarri 2-1. Decisive le reti di Mendy e Maldini, inutile il pareggio di Scamacca. Una vittoria fondamentale per i sardi, che incassano altri punti importanti per lotta salvezza. Brutto stop per la banda di Sarri.
Serie A, la classificaCon questo risultato cambiano le posizioni in classifica. Il Cagliari si porta momentaneamente al quarto posto in classifica con 9 punti. L'Atalanta perde posizioni.
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