Minuti di recupero infuocati nel posticipo di una giornata che, come sta proseguendo l'intera Serie A, ha regalato non poche emozioni. In archivio le gare di domenica 6 settembre con la terza giornata che si prepara a vivere gli ultimi posticipi del lunedì: alle 18:30 Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. E come sono andate le gare della domenica? Vediamo come si è mossa la classifica di Serie A.

Serie A, la classifica: il Milan manca l'aggancio contro la Juventus

Domenica di Serie A che ha preso il via alle 15:00: al Benito Stirpe è andata in scena Frosinone-Venezia. Una gara ricca di emozioni, caratterizzata da un doppio vantaggio Frosinone a firma Raimondo, una doppia rimonta Venezia a firma Yeboah e Sagrado e il gol del definitivo 3-2 di Kvernadze. Frosinone, dunque, che vola a quota 6 punti, Venezia ancora a 0 insieme a Genoa e Fiorentina. Allo stesso orario anche Parma-Monza, con gli uomini di Cuesta che sono riusciti, con la rete di Lontani, a riacciuffare il pari firmato Robinson. Un punto a testa e per entrambe le formazioni è stato il primo punto stagionale.

Alle 18:00 è stato il turno di Bologna-Sassuolo, un match in cui entrambe le formazioni non hanno mollato: non l'ha fatto il Bologna, rispondendo con l'1-1 di Piccoli al vantaggio di Doig, non l'ha fatto il Sassuolo andando nuovamente avanti dopo sei minuti con la rete di Adzic. Non l'hanno fatto, ancora, i felsinei, con la rete nel recupero di Dovbyk a pareggiare i conti. Primo punto in Serie A anche per il Bologna, quindi, con il Sassuolo che sale invece al nono posto a quattro punti insieme all'Udinese, che ancora deve giocare.

Alle 20:45 il big match di giornata: Juventus-Milan. Una gara molto combattuta con i rossoneri che sono andati molto vicini al colpaccio all'Allianz Stadium: la splendida rete di Cissè ha regalato agli ospiti l'illusione di una vittoria che si è infranta, al secondo di recupero, sulla rete del subentrato Gatti. Milan che manca dunque l'appuntamento con l'aggancio alle prime in classifica, Roma e Inter a punteggio pieno, e sale, come lo fa la Juventus, al terzo posto insieme al Como a quota 7 punti.