Il primo allenatore esonerato della Serie A 2026/2026 è Fabio Grosso. La Fiorentina ha annunciato la sua decisione in seguito alla terza sconfitta in tre giornate. Fatale per il campione del mondo di Berlino 2006 la caduta contro il Torino al "Franchi" di sabato 5 settembre. La rimonta targata Mandragora e Adams ha portato all'incredibile decisione della Fiorentina.

Grosso esonerato: il comunicato

Diciamo che la notizia poteva anche essere nell'aria. Resta comunque lo sbigottimento per le tempistiche: appena tre giornate hanno portato al ribaltone. "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile" lo stringato comunicato stampa apparso nella tarda serata odierna, domenica 6 settembre, sul sito della società viola.