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Tre curiosità su Nathan Patterson

Nathan Patterson è un nuovo esterno destro del Toro. Il classe 2001 è arrivato all'ombra della Mole a titolo definitivo per il valore di 1 milione, con inserito nell'operazione il 35% su un'eventuale futura rivendita. Il giocatore scozzese è chiamato a competere con Belghali per una maglia dal 1' sull'out di destra, dopo la partenza di Pedersen volato all'Olympiakos. Lo scozzese ha collezionato solo 10 presenze lo scorso anno con la maglia dell'Everton e vuole rilanciarsi in Serie A. Anche lui come l'esterno algerino-belga avrà l'obiettivo di dar nuova linfa all'out di destra del centrocampo granata. Di seguito vediamo qualche curiosità e dettaglio sulla crescita e sulla carriera di Patterson, tre particolarità sul nativo di Glasgow di cui probabilmente non tutti sono a conoscenza.

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