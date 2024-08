Serie A, la classifica: il Parma vince contro il Milan, cade la Lazio

Colpo di scena al Tardini di Parma. Il Milan di Paulo Fonseca cade contro il Parma di Fabio Pecchia. 2-1 il risultato finale a favore dei ducali, che passano grazie alle reti di Man dopo due minuti di gioco e Cancellieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Pulisic. I rossoneri restano con solo un punto in classifica, mentre i crociati mettono in cassaforte altri tre punti importanti. Colpo importante anche per l'Udinese. I friulani vincono contro la Lazio per 2-1, decisive le reti di Lucca e Thauvin. Isaksen nel finale di gara riapre i conti, ma il gol è solo illusorio. Udinese che si porta a quattro punti in classifica, i biancocelesti invece restano a quota tre punti.