La classifica della Serie A si muove nella parte bassa e registra un nuovo cambio di posizione nella zona retrocessione. Nello scontro diretto tra le ultime due della graduatoria, il Venezia supera l'Udinese imponendosi per 2-1 e conquista tre punti pesanti nella corsa salvezza. Al termine dei novanta minuti sono i padroni di casa a festeggiare, grazie alle reti di Basic e Perez, mentre l'autogol di Moreno ha contribuito a tenere in partita i friulani.

Il successo permette ai veneti di effettuare il sorpasso proprio ai danni dell'Udinese, salendo al penultimo posto con 6 punti in classifica. La distanza dal Monza, attualmente fuori dalle ultime due posizioni, si riduce così a una sola lunghezza. Per il Venezia si tratta di una vittoria importante soprattutto per il peso specifico della posta in palio: lo scontro diretto poteva rappresentare un'occasione per rilanciarsi e i lagunari sono riusciti a sfruttarla. L'Udinese, invece, resta in fondo alla graduatoria e vede complicarsi ulteriormente la propria situazione.