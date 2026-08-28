Il risultato dell'anticipo del venerdì sera nella seconda giornata di Serie A: la classifica
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E per chi dubitava di Goncalo Ramos, ad ora ne vede alzare il prezzo al Fantacalcio. Seconda giornata di Serie A che si apre con l'esordio del Milan di Amorim a San Siro. Alla "Scala del calcio" arriva il Venezia di Giovanni Stroppa, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Lecce. Gara che si attesta subito su livelli sorprendenti di equilibrio: se da una parte il Milan fatica a trovare gli spazi giusti, dall'altra il Venezia si chiude bene. Per scuotere la classifica di Serie A, però, ci vuole altro.
Milan-Venezia 2-0, la classifica di Serie ANel secondo tempo cambiano le cose: l'uomo più atteso si carica sulle spalle la squadra e sblocca il match: è il primo gol di Goncalo Ramos in Serie A. Dopo 20 minuti, a meno di un giro d'orologio al 90', Jashari conduce una scalata in solitaria verso la porta di Stankovic che, dopo una prima parata, vede entrare in porta il pallone per la respinta di Halhal. Milan-Venezia si chiude sul 2-0. I rossoneri, forti della vittoria all'esordio contro il Torino, si presentano come la prima squadra a raggiungere il punteggio pieno dopo due giornate. Il Venezia, invece, resta a zero punti.
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